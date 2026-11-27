[골닷컴] 배웅기 기자 = 로스앤젤레스(LA) FC가 궁지에 몰렸다. 손흥민(34)의 '한 방'이 절실한 때다.

메이저리그사커(MLS)는 26일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 LAFC와 세인트루이스 시티 SC의 아우디 2026 MLS컵 플레이오프(PO) 1차전 리뷰와 2차전 전망을 전했다. 앞서 LAFC는 24일 미국 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열린 세인트루이스와 1차전 원정 경기에서 2-3으로 석패했다.

당시 LAFC는 전반 35분 다니엘 에델만에게 선제골을 내준 데 이어 후반 6분 정상빈에게 추가골을 허용하며 끌려갔다. 후반 17분 세르지 팔렌시아가 만회골을 터뜨리기는 했지만 후반 33분 사이먼 베처에게 1골을 더 실점했고, 후반 40분 드니 부앙가가 페널티킥 득점으로 점수 차를 좁힌 데 만족해야 했다.

MLS는 "LAFC는 압박을 통해 여러 차례 긍정적인 장면을 연출했지만 시간이 흐를수록 동력을 잃었다"며 "세인트루이스의 빌드업을 충분히 방해하지 못했고, 공격진에 볼을 연결하는 데도 어려움을 겪었다"고 짚었다.

무엇보다 '에이스' 손흥민과 부앙가가 이렇다 할 모습을 보이지 못한 것이 뼈아팠다. 특히 손흥민은 지난달 15일 오스틴전(3-1 승리) 이후 5경기 연속 공격 포인트를 올리지 못하고 있다. 부앙가 역시 페널티킥으로 골 맛을 보기는 했지만, 제 몫을 다했다고 보기에는 어려웠다.

MLS는 "1차전에서는 손흥민의 존재감이 거의 없었다. 부앙가 역시 마찬가지였다"며 "2차전에서는 LAFC가 공수에서 더 적극적인 플레이를 펼치거나 최소한 효율을 끌어올려야 한다. 두 선수가 경기에 더 깊이 관여할 수 있다면 승부를 3차전까지 끌고 갈 가능성이 충분하지만, 그렇지 못하면 세인트루이스의 2연승으로 1라운드가 끝날 것"이라고 내다봤다.

반격을 노리는 LAFC로서는 세인트루이스의 전력 누수가 호재다. 세인트루이스는 핵심 미드필더 알렉산드루 마탄이 가벼운 부상을 안고 있는데다 1차전에 결장한 카를로 홀세의 몸 상태 역시 100%와는 거리가 먼 상황이다. 탈락 위기에 몰린 LAFC는 오는 29일 미국 LA의 BMO 스타디움에서 2차전을 치른다.