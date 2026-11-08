'군 면제 발언 논란' 이어 감독에게 공개 지적받은 양민혁, 샤를루아전 17분 소화했지만…베스테를로는 1-5 대패

[골닷컴] 배웅기 기자 = 양민혁(20·KVC 베스테를로)의 험난한 적응기다.

베스테를로는 8일(이하 한국시간) 벨기에 베스테를로의 헷 카위페에서 열린 로얄 샤를루아 SC와 2026/27 벨기에 프로 리그 11라운드 홈 경기에서 1-5로 대패했다. 이로써 베스테를로는 3경기 연속 무승(1무 2패)을 기록하며 9위(4승 2무 5패·승점 14)로 내려앉았다.

이날 대기 명단에 포함된 양민혁은 후반 28분 캐머런 콩그리브 대신 투입돼 17분을 소화했지만 이미 0-4로 뒤진 상황에서 이렇다 할 모습을 보이지는 못했다. 후반 추가시간에는 무리한 파울로 경고를 받았다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 양민혁은 패스 성공률 57%(4/7), 볼 터치 20회, 지상 경합 성공 6회, 태클 4회, 볼 회수 2회, 파울 유도 2회 등을 기록했다. 매체는 그에게 평점 6.2를 부여했다.

앞서 양민혁은 지난달 17일 같은 장소에서 치러진 파트로 에이스던 마스메헬런과 2026/27 크로키 컵 32강 홈 경기(1-0 승리) 후 이사메 샤라이(44) 베스테를로 감독의 공개적인 비판을 받았다.

당시 샤라이는 벨기에 매체 '가젯 판 안트베르펜'과 인터뷰를 통해 "양민혁이 지금까지 보여 준 플레이 강도는 충분하지 않았다. 훈련장에서도 마찬가지다. 그는 여전히 그 부분에서 성장해야 한다"고 양민혁의 태도를 지적했다.

뿐만 아니라 최근 대한민국 U-23 국가대표팀에서는 실언으로 구설에 올랐다. 양민혁은 지난달 3일 일본 도요타의 도요타 스타디움에서 치러진 일본과 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 결승전(1-0 승리) 이후 취재진과 인터뷰에서 "메달인지 트로피인지는 중요하지 않다. 군 면제 하나만 보고 뛰었다"고 밝혀 논란을 빚었다.

논란이 일파만파 커지자 양민혁은 이튿날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "한국을 대표해 아시안게임에 참가한다는 자체가 큰 의미였고, 선수로서 당연히 우승과 금메달을 목표로 최선을 다했다. 그 과정에서 병역 특례 역시 더 좋은 결과를 만들어 내기 위해 가질 수 있었던 동기 중 하나였다는 뜻이 잘못 전달됐다"고 전했다.

이어 "의도가 어떠했는지와 관계없이 제 말로 많은 분께서 불편함을 느끼셨고, 국가대표로서 금메달의 의미를 가볍게 생각하는 것처럼 보이게 만든 점은 분명 제 잘못"이라며 "경솔한 발언으로 상처받고 실망하신 모든 분께 진심으로 사과드린다. 앞으로는 말뿐 아니라 경기장에서 책임감 있는 모습으로 보답하겠다"고 고개를 숙였다.