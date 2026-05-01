'국제 심판 배출 목표' 대한축구협회, 'B→A→S' 체계적 심판 육성 시스템 구축한다…통합 오리엔테이션 최초 개최

[골닷컴] 배웅기 기자 = 대한축구협회(KFA)가 심판 아카데미 코스를 강화한다.

KFA는 지난달 30일 충남 천안 소재 코리아풋볼파크 대강당에서 '2026 KFA 심판 아카데미(S·A·B코스) 통합 오리엔테이션'을 개최했다. 이번 오리엔테이션은 그간 각 등급별로 나뉘어 운영되던 교육 과정을 하나로 묶어 심판 육성 로드맵의 통일성을 확보하기 위해 최초로 마련된 자리다. 각 코스별로 60명 이상의 심판이 참석했다.

KFA는 역량을 갖춘 심판을 배출하기 위해 B코스, A코스, S코스로 이어지는 육성 피라미드를 구축했다. 이를 바탕으로 체계적인 심판 육성 및 교육 시스템을 마련, 국제 심판 양성을 위한 실질적인 교육 커리큘럼을 제공하고자 하며 판정 기준 교육 및 실제 사례 공유를 통해 심판의 자질 향상을 도모할 계획이다.

KFA 심판 아카데미 코스는 아시아축구연맹(AFC) 심판 아카데미 코스를 참고해 탄생했다. 국제 심판으로서 AFC 엘리트 패널에 들어가기 위해서는 AFC 아카데미 코스 이수가 필수다.

B코스는 3급 이하 저연령 심판을 대상으로 지역 심판 육성에 목적을 두고 있다. A코스는 1~2급 저연령 심판을 대상으로 하며 아마추어 리그의 핵심 심판을 키우는 과정이다. 2024년 출범한 S코스는 B, A코스를 거친 심판 중 잠재력이 높은 인원을 선발하며 국제 심판 양성에 초점을 맞춰 운영된다.

KFA는 각 교육 과정마다 세부적인 평가를 실시해 지속적인 코스 참여 가능 유무를 결정할 예정이다. 일정 수준 이상의 역량을 보유한 심판만이 코스 참여를 지속할 수 있으며 다양한 교육을 통해 경쟁력을 강화할 기회를 갖게 된다.

이 같은 변화는 최근 발표된 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 심판진 'FIFA TEAM ONE(팀 원)'에 국내 심판이 단 1명도 포함되지 않은 현실과 더불어 K리그 무대에서 연이은 오심 논란이 이어지고 있는 상황 등이 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다.