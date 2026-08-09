'국가대표 미드필더' 배준호, 빅 리그 입성 무산되나…스토크서 새 시즌 첫 경기 교체 출전→1호 도움 신고

[골닷컴] 배웅기 기자 = 배준호(22)가 우선 스토크 시티에서 새로운 시즌을 맞이한다.

스토크는 8일(이하 한국시간) 영국 스토크온트렌트의 bet365 스타디움에서 열린 올덤 애슬레틱과 2026/27 잉글랜드 풋볼 리그(EFL) 컵 1라운드 홈 경기에서 올리버 놀번의 자책골과 로베르트 보제니크의 득점을 묶어 2-0으로 승리했다.

이날 배준호는 후반 21분 밀리언 만후프 대신 투입돼 24분을 소화했고, 후반 37분 날카로운 패스로 보제니크의 득점을 도우는 등 좋은 모습을 보였다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 배준호는 1도움을 비롯해 패스 성공률 100%, 볼 터치 19회, 기회 창출 3회, 볼 회수 3회, 공격 지역 패스 2회, 지상 경합 성공 2회 등을 기록하며 평점 7.7을 받았다.

애초 배준호는 올랭피크 리옹 이적에 근접했다는 현지 매체의 보도가 잇따르면서 스토크와 작별할 가능성이 유력하게 점쳐졌다. 그러나 이번 경기에서 대기 명단에 이름을 올린 데 이어 그라운드까지 밟으면서 협상에 변수가 생긴 것이 아니냐는 추측이 제기되고 있다.

프랑스 매체 '풋 메르카토'의 산티 아우나 기자는 지난달 23일 "리옹은 AC 스파르타 프라하와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 3차 예선을 앞두고 추가 영입의 필요성을 절감하고 있다"며 "현재 거론되고 있는 후보 중 한 명은 다재다능한 공격형 미드필더 배준호"라고 보도한 바 있다.

그러면서 "배준호는 리옹의 프로젝트에 관심을 보이고 있으며, 구단은 이미 스토크에 이적료 350만 유로(약 57억 원) 규모의 첫 제안을 건넸다. 다만 스토크는 이보다 더 높은 금액을 원하고 있으며, 600만 유로(약 98억 원)에 조금 못 미치는 수준의 제안을 기대하고 있다"고 덧붙였다.

다만 지금으로서는 일부 선수의 매각이 선행돼야 배준호 영입에 나설 수 있는 상황인 것으로 전해졌다. 다행히 리옹 출신 브루누 기마랑이스가 최근 뉴캐슬 유나이티드에서 아스널로 이적하며 700만 파운드(약 133억 원)에 달하는 셀온(타 팀 이적 시 수익 일부 지급) 수익이 발생한 데다, 파벨 슐츠까지 리즈 유나이티드 이적을 앞두고 있어 자금 마련에 숨통이 트일 전망이다.

배준호는 2023년 여름 스토크에 합류하며 유럽 무대에 도전장을 내밀었고, 통산 135경기 8골 15도움을 기록하며 '스토크의 왕'이라는 기분 좋은 별명을 얻었다. 그러나 스토크가 프리미어리그(PL) 승격이라는 장기적인 목표 아래 대대적인 선수단 개편을 추진하면서 이적 가능성이 거론되고 있는 상황이다.