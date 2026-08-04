'국가대표 공격수' 황희찬, 2부 강등 이어 5년 만에 울버햄튼 떠나나…"주전 보장 못해, 올여름 이적 추진해야

[골닷컴] 배웅기 기자 = 황희찬(30)이 올여름 울버햄튼 원더러스와 작별할 가능성이 제기되고 있다.

영국 매체 '풋볼 리그 월드'는 2일(이하 한국시간) "9명의 선수가 올여름 이적시장 마감 전 울버햄튼을 떠나고 싶어 한다"는 헤드라인을 내걸고 "약 10년 만에 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십으로 강등된 울버햄튼은 새로운 시즌을 앞두고 재정비에 나섰다"고 보도했다.

매체는 올여름 이적이 유력한 선수 9명을 꼽으며 황희찬의 이름을 언급했다. 매체는 "황희찬은 과거 레드불 잘츠부르크, RB 라이프치히 등에서 활약하며 호평을 받은 유망한 공격수였다. 그는 2021년 여름부터 울버햄튼에서 뛰고 있으며, 때때로 인상적인 경기력을 보였지만 꾸준함 부족으로 큰 아쉬움을 남겼다"고 짚었다.

이어 "황희찬은 챔피언십보다는 한 단계 높은 수준의 선수지만, 프리미어리그(PL) 수준에는 다소 미치지 못한다"며 "그는 챔피언십 팀으로 향하더라도 확고한 주전으로 뛰길 원할 것이다. 그러나 울버햄튼에 잔류할 경우 주전을 보장받기 어려울 수 있다"고 전했다.

매체는 과거에도 황희찬의 이적 가능성을 유력하게 점친 바 있다. 매체는 지난 시즌 막바지 "황희찬은 울버햄튼에서 다섯 번째로 높은 주급(7만 파운드·약 1억 4천만 원)을 받고 있지만, 최근 몇 년 동안 부진한 모습을 보여 왔다. 많은 팬이 올여름 그의 이적을 원하는 분위기"라고 밝혔다.

당시 울버햄튼을 이끌던 롭 에드워즈 감독 역시 황희찬의 이적을 사실상 시인했다. 에드워즈는 5월 번리와 2025/26 PL 38라운드 원정 경기(1-1 무승부) 이후 기자회견에서 "황희찬은 (경기 후) 감정이 북받친 듯했다. 앞으로 어떤 일이 일어날지 지켜봐야 한다"며 "그는 구단을 위해 모든 것을 쏟아부은 선수다. 이번 경기에서도 매우 좋은 모습을 보였다"고 말했다.

영국 매체 '스포츠붐' 에크렘 코누르 기자의 5월 보도에 따르면 황희찬은 브렌트퍼드, 풀럼, SS 라치오 등의 관심을 받고 있다. 황희찬은 지난달 15일 '동갑내기 절친' 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(포르투) 등이 몸담고 있는 에이전시 오렌지볼과 손을 잡고 새로운 출발에 나섰다. 황희찬이 올여름 이적시장 마감을 4주여 앞두고 울버햄튼을 떠날 수 있을지 지켜볼 일이다.