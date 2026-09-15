구단 첫 워터 페스티벌부터 별빛 야장까지…충남아산, 'TURTLE SPLASH DAY' 성료

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 구단 첫 워터 페스티벌을 성황리에 마쳤다.

충남아산은 지난 12일 이순신종합운동장에서 열린 충북청주FC와 하나은행 K리그2 2026 26라운드 홈 경기(0-1 패)에서 'TURTLE SPLASH DAY(터틀 스플래시 데이)'를 개최했다. 경기는 패했지만, 경기장 안팎을 가득 채운 이벤트와 '아산 별빛 야장'으로 관람객에게 특별한 추억을 선물했다.

TURTLE SPLASH DAY는 경기 3시간 전인 오후 4시부터 본격적으로 시작됐다. 행사 전부터 경기장 밖에는 워터에어바운스, 아이스 워터 체험 부스 3종 등을 즐기기 위한 발걸음이 이어졌다. 또한 충남아산은 파란색 드레스 코드에 맞는 복장을 착용한 팬에 한해 구단 비닐 짐색을 1천 원에 판매했다. 행사 수익금은 전액 '대한적십자사 충남지사'에 기부된다.

이날 경기장에는 4천여 명의 관중이 방문했다. 경기 중 Wave석과 아르마다존에서는 워터 캐논이 운영됐고, 경기 후에는 아산 별빛 야장이 축제의 여운을 더했다. 충남아산 치어리더 팀 '비타민걸스', 가수 주로로, 오아의 공연까지 이어졌다.

충남아산 관계자는 "경기 결과는 아쉽지만, 구단이 처음으로 준비한 워터 페스티벌을 함께 즐겨 주신 팬분들께 감사드린다. 경기장을 찾는 순간부터 돌아가는 순간까지 즐거운 추억으로 남길 바라는 마음으로 알차게 준비했다. 앞으로도 팬분들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 홈 경기 이벤트를 다양하게 선보이겠다"고 전했다.

충남아산은 오는 19일 같은 장소에서 천안시티FC와 하나은행 K리그2 2026 27라운드 홈 경기를 치른다. 이날 경기는 충남 아산 소재 아산시동물복지지원센터 '온봄'과 함께하는 'BLUE PAW DAY(블루 포우 데이)'로 진행되며, 유기 동물 입양 문화를 알리는 홍보 및 체험 부스가 운영될 예정이다.