'괴물 수비수' 김민재, 맨체스터 유나이티드가 부른다! "수비진 보강 원해…북중미 월드컵에 스카우터 파견"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 수비진 보강을 추진하는 맨체스터 유나이티드가 올여름 김민재(29·바이에른 뮌헨) 영입에 나설 전망이다.

독일 매체 'TZ'는 11일(이하 한국시간) "맨유 스카우트진이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 김민재의 활약을 주시할 예정"이라며 "그는 한동안 구단의 관찰 대상이었다. 다만 아직 구체적인 움직임이 있는 단계는 아니"라고 보도했다.

매체는 "맨유는 마테이스 더리흐트, 해리 매과이어, 리산드로 마르티네스, 레니 요로, 에이든 헤븐 등을 보유하고 있음에도 최근 몇 주 동안 미키 판더펜(토트넘 홋스퍼), 발데마르 안톤(보루시아 도르트문트) 등과 연결됐다"며 "김민재의 경우 지난 시즌 뮌헨의 더블(2관왕)에 기여했다. 출전한 경기에서 대체로 안정적인 모습을 보였고, 이러한 경기력이 다른 구단의 관심을 끌었다"고 설명했다.

그러면서 "맨유뿐 아니라 유벤투스와 쉬페르리그에서도 김민재에게 관심을 보이고 있다. 그는 자신을 오랫동안 괴롭힌 아킬레스건 부상을 극복한 상황이다. 다만 기본적으로는 뮌헨 생활에 만족하고 있으며, 계약은 오는 2028년 만료된다"고 덧붙였다.

김민재가 뮌헨 합류 3년 만에 유니폼을 갈아입을 전망이다. SSC 나폴리 시절 2022/23 세리에 A 우승을 이끌며 '괴물 수비수'라는 별명을 얻은 김민재는 2023년 여름 뮌헨으로 이적했지만 적응기는 순탄치 않았다. 두 시즌(2023/24·2024/25) 연속 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 탈락의 원흉으로 몰렸고, 지난해 여름 요나탄 타가 뮌헨에 합류하며 입지가 더 불안해졌다.

자연스럽게 이적설이 불거졌다. 최근에는 나폴리에서 한솥밥을 먹은 '은사' 루치아노 스팔레티 유벤투스 감독이 러브콜을 보내 왔다. 이탈리아 매체 '라 가제타 델로 스포르트'는 지난달 31일 "스팔레티는 더 이상 검증되지 않은 선수에게 모험을 걸고 싶어 하지 않는다"며 "그가 원하는 선수는 즉시 전력감이다. 특히 세리에 A 경험이 있거나 과거 함께한 적 있는 자원을 선호한다"고 김민재의 이름을 언급했다.

이어 "스팔레티는 김민재 영입을 포기하지 않고 있다. 수비진 보강을 모색하고 있는 유벤투스의 최우선 영입 후보는 김민재다. 스팔레티는 나폴리 시절 함께 성공을 거둔 애제자와 재회하길 기대하고 있다"고 전했다.

관건은 김민재의 입장이 될 것으로 보인다. 뮌헨은 특별한 제안이 없다면 다음 시즌에도 김민재와 동행을 이어가길 원하고 있다. TZ는 "뮌헨은 다음 시즌 김민재와 함께 다요 우파메카노, 타 등을 센터백으로 활용할 계획이다. 반면 2024년 여름 VfB 슈투트가르트에서 이적해 온 뒤 잦은 부상에 시달린 이토 히로키의 경우 적절한 제안이 들어온다면 팀을 떠날 수 있다"고 밝혔다.