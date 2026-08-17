광주FC 문민서, K리그 7월 이달의 영플레이어상 수상 영예

문민서(광주FC)가 한국프로축구연맹 선정 7월 K리그 이달의 영플레이어상을 수상했다.

K리그 이달의 영플레이어상은 매달 가장 뛰어난 활약을 펼친 영플레이어에게 주어진다. 후보 자격 조건은 K리그1에 속한 선수 가운데서 ▲한국 국적, ▲만 23세 이하(2003년 이후 출생), ▲K리그 공식경기 첫 출전 연도로부터 3년 이하(2024시즌 이후 데뷔)를 기준으로 한다.

세 가지 조건을 충족한 가운데 해당 월의 소속팀 총 경기 시간 중 절반 이상에 출장한 선수를 후보군으로 한다. 이후 프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 위원들의 논의 및 투표를 통해 최종 수상자를 결정한다.

7월 K리그 이달의 영플레이어상은 K리그1 16라운드부터 20라운드까지 열린 총 5경기를 기준으로 평가했다. 후보에는 문민서를 포함해 권기민(제주 유나이티드), 김동진(포항 스틸러스), 서재민(인천 유나이티드) 등 총 8명이 이름을 올렸다.

2004년생 미드필더 문민서는 7월 열린 5경기에 모두 출전해 2골·1도움을 기록했다. 문민서는 16라운드 울산 HD전과 18라운드 FC안양전에서 각각 동점골을 터뜨리며 팀을 패배의 위기에서 구해냈다.

한편, 문민서는 프로 데뷔 3년 차를 맞아 유망주를 넘어 팀의 주축 선수로 자리매김했다. 7월 한 달간 뛰어난 활약을 인정받아 7월 K리그 이달의 영플레이어로 선정된 문민서에게는 트로피와 함께 상금이 수여될 예정이다.