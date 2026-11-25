공유하기 Google에서 GOAL을 팔로우하세요

광고

[골닷컴] 반진혁 기자 = 펩 과르디올라가 이탈리아 대표팀 감독 기회를 거절했다.

글로벌 스포츠 매체 ‘ESPN’은 25일 과르디올라가 이탈리아 감독 제안을 받았지만, 거절한 비화에 대해 언급한 내용을 전했다.

과르디올라는 “처음 이야기하는 것이다. 이탈리아 대표팀 감독직을 놓고 협상한 적이 있다. 제안을 거절하는 게 너무 부끄러웠다. 인생에서 가장 큰 영광 중 하나였을 것이다”고 언급했다.

이어 “지금은 멈춰야 한다는 걸 깨달았다. 2년 전 연락이 왔다면 수락했을 것이다. 나만의 시간이 필요했다. 3일에 한 번씩 매주 경기를 치르다 보니 ‘이제 그만해야겠다’라고 말한 순간이었던 것이다”며 휴식을 위해 이탈리아 대표팀 감독 제안을 거절했다고 털어놨다.

광고 광고

이탈리아 감독직을 거절했지만, 다음 행선지는 클럽이 아닌 대표팀이라는 걸 명확하게 밝혔다.

관련 주제

과르디올라는 “대표팀이 나의 다음 단계다”며 행선지에 대한 힌트를 제공했다.

과르디올라는 세계 최고 명장 중 한 명이다. 바르셀로나에서 스페인 프리메라리가, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL), 코파 델 레이를 포함해 14개의 우승 트로피를 거머쥐었다.

광고

이후 바이에른 뮌헨으로 향했고 독일 분데스리가 3연패를 달성하는 등 계속해서 지도력을 입증하면서 주가를 끌어올렸다.

과르디올라의 다음 행선지는 프리미어리그였다. 만수르의 오일 머니를 등에 업은 맨체스터 시티로 향한 것이다.

광고

과르디올라 체제의 맨시티는 프리미어리그 6회 우승을 달성했고 UCL에서도 트로피를 차지하는 등 왕조를 구축했다.

과르디올라는 지난 6월 맨시티와의 결별을 발표한 후 현재는 야인 생활 중이다.

광고

야인 생활 중 제안은 꾸준했다. 브라질 대표팀에서도 적극적으로 러브콜을 보냈지만, 수락하지 않았다.

과르디올라는 이탈리아 대표팀의 제안도 받았지만, 휴식이 필요했다며 거절했다.

광고

현재는 마우리시오 포체티노 감독이 맨체스터 유나이티드로 떠나면서 사령탑 공백이 생긴 미국 대표팀과 연결되는 중이다.

하지만, 휴식을 최우선으로 생각하고 있는 과르디올라가 미국 대표팀의 제안을 수락할지는 미지수다.

광고

사진=게티이미지