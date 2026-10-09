'공업탑부터 골리앗 크레인까지' 울산, 산업 도시 자부심 담은 스페셜 유니폼 'ULSAN 052' 출시

[골닷컴] 배웅기 기자 = 울산 HD가 키트 스폰서 아디다스와 함께 산업 도시 울산의 정체성을 담은 2026시즌 포스 유니폼 'ULSAN 052'를 공개했다.

이번 유니폼은 지역 번호 '052'를 모티브로 활용, 대한민국 산업화를 이끌어 온 산업 도시 울산 특유의 이미지를 디자인 전반에 녹인 스페셜 에디션이다.

ULSAN 052는 디자인에도 울산의 새로운 시도를 담았다. 구단 역대 최초로 필드 유니폼 메인 색상으로 그레이를 적용했고, 네이비색 카라와 조합해 클래식한 무드를 더했다. 카라 디자인은 2020년대 들어 처음 선보이는 형태로 기존 유니폼과는 차별화된 새로운 디자인을 연출했다.

유니폼 후면 마킹에는 울산의 랜드마크 '공업탑', HD현대중공업을 대표하는 '골리앗 크레인'과 '선박'을 그래픽 패턴으로 재해석해 새겨 넣었다. 하단 스페셜 패치에는 울산 지역 번호 052, 구단을 상징하는 '호랑이', 선박을 담았다.

특히 이번 유니폼은 17일 문수축구경기장에서 열리는 부천FC1995와 하나은행 K리그1 2026 32라운드 홈 경기 'HD현대중공업과 함께하는 동구 해피데이 페스타'를 기념해 제작됐다. HD현대중공업과 클럽 하우스가 나란히 울산 동구에 자리 잡고 있다는 공통점을 바탕으로, 각자의 영역을 넘어 같은 공간에서 울산을 만들어 가는 모든 사람의 이야기를 이번 유니폼에 담았다.

다음 경기 GWF K리그1 01:00 ULS

유니폼 화보 촬영에는 대한민국 국가대표 정승현, 박용우, 국제기능올림픽 금·은메달리스트 HD현대중공업 김성수 시운전부 기사, 강도영 힘센엔진시운전부 기사가 함께했다. 각자 분야에서 한국을 대표해 온 네 사람이 한자리에 모여 특별함을 더했다.

울산은 부천전 당일 ULSAN 052를 착용하고 경기에 나설 예정이며, 판매는 경기에 앞서 진행된다. 오는 10일 오전 10시 30분부터 UHD SHOP 울산 업스퀘어점에서 판매가 시작되며, 12일 오후 12시부터는 온라인 UHD SHOP에서도 구매할 수 있다. 17일 오후 1시 30분부터는 문수축구경기장 UHD SHOP에서도 구매 가능하다.