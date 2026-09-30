[공식 발표] "PL 판결 신뢰 못해, 우리는 결백"…'이판사판' 맨체스터 시티, 유죄 판결에도 사과 거부→오히려 항소 예고

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이제는 '이판사판'이다. 맨체스터 시티가 재정 규정(PSR) 위반에 대한 프리미어리그(PL)의 유죄 판결을 정면으로 반박했다.

맨시티는 지난달 30일(이하 한국시간) 공식 홈페이지에 "구단은 오늘 발표된 PL 독립 위원회의 의견에 실망과 놀라움을 표한다. 구단은 PL이 제기한 혐의에 대해 결백하며, 모든 입장을 뒷받침하는 반박할 수 없는 포괄적인 증거가 있다. 독립 위원회의 판단은 명백하고 중대한 오류가 있어 법적으로 불완전하며 신뢰할 수 없다. 구단은 열려 있는 모든 항소 절차에 나설 예정"이라고 전했다.

그러면서 "PL의 절차는 아직 마무리되지 않은 채 여전히 진행되고 있다. 구단은 PL 이사회가 독립적이고 공정한 기관으로서 행동할 것이라는 전제하에 8년간 적법한 절차에 성실히 임해 왔다. 구단은 향후 모든 절차가 완료될 때까지 추가 언급을 자제할 수밖에 없다"고 덧붙였다.

PL은 같은 날 "독립 위원회는 맨시티가 아홉 시즌에 걸쳐 PL 재정 규정(PSR)을 위반한 혐의 전부에 대해 유죄 판결을 내렸다"고 발표했다. PL에 따르면 맨시티는 2009/10시즌부터 2017/18시즌 사이에 ▲스폰서와 허위 계약 ▲재무제표 허위 계상 ▲유럽축구연맹(UEFA) 재정적 페어플레이(FFP) 규정 및 PSR 위반 ▲조사 협조 의무 위반 등 중대한 규정 위반을 반복적으로 자행했다.

리처드 마스터스 PL 최고 경영자(CEO) 역시 "이번 결정은 PL 역사상 가장 중대한 사건이다. 해당 위반 행위에 어떤 징계가 내려져야 하는지 등 아직 결정되지 않은 주요 쟁점이 남아 있다. 독립 위원회의 판단이 내려진 만큼 신속히 조치할 것을 약속한다"고 밝혔다.

이어 "모든 구단이 직접 승인한 규정을 엄격히 준수하게 함으로써 대회의 공정성과 온전성을 지키는 것은 PL의 핵심 책임이다. PL이 모든 구단과 팬을 위해 경쟁력 있고 공정하게 유지되는 것은 무엇보다 중요하며 우리는 그 역할을 무겁게 받아들이고 있다"고 설명했다.

복수의 현지 매체에 의하면 맨시티의 혐의는 2009년부터 2023년까지 14년에 걸쳐 발생했다. PL 독립 위원회의 심리는 2024년 12월 종료됐고, 판결이 나오기까지 2년 가까운 시간이 소요됐다.

아직 구체적인 징계 수위는 결정되지 않았지만 전례 없는 최고 수위의 징계가 내려질 전망이다. 영국 매체 '데일리 메일'은 지난달 26일 "강등, 막대한 승점 삭감, 벌금 등이 가능한 징계로 거론되고 있다"며 "특히 승점 삭감이 과거 시즌에 소급 적용될 경우 맨시티는 PL 우승을 박탈당할 수 있다"고 보도했다.

다만 사태의 심각성에도 불구하고 맨시티 운영진은 묵묵부답으로 일관하는 모양새다. 영국 매체 '스카이스포츠'의 지난달 30일 보도에 따르면 페란 소리아노 맨시티 CEO는 같은 날 덴마크 코펜하겐에서 열린 유럽클럽협회(ECA) 총회에서 사과할 의향을 묻는 질문에 "드릴 말이 없다. 감사하다"며 말을 아꼈다.