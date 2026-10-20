[공식 발표] "자격 정지 30일·벌금 38만 원" 포르투갈축구연맹, 대표팀 무단 이탈한 호날두에게 '솜방망이 징계'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 포르투갈 국가대표팀을 무단 이탈해 논란을 빚은 크리스티아누 호날두(41·알 나스르)가 중징계를 피했다.

20일(이하 한국시간) 포르투갈축구연맹(FPF)은 최근 대표팀을 무단 이탈해 징계조사위원회에 회부된 호날두에게 자격 정지 30일과 벌금 215파운드(약 38만 원) 처분을 내렸다.

호날두는 지난달 28일 노르웨이 오슬로의 울레볼 스타디온에서 열린 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) A 조별리그 4조 2차전 원정 경기(2-1 승리)에서 대기 명단에 이름을 올렸지만 끝내 출전하지 못했다. 경기 후에는 곧바로 라커룸으로 향하며 간접적으로 불만을 드러냈다.

이에 조르제 제수스 포르투갈 감독이 "내가 감독이기 때문에 호날두에게 직접 이번에는 출전하지 않을 것이라고 말했다. 내가 30분이라도 필요로 한다면 뛰는 것이고, 그렇지 않다면 뛰지 못하는 것이다. 그 어떤 선수도 내 생각을 바꿀 수 없다. 호날두든 그 누구든 마찬가지"라고 지적했다. 이후 호날두는 페드루 프로엔사 FPF 회장과 면담한 뒤 대표팀에서 자진 하차했다.

논란이 커지자 호날두는 7일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 해명에 나섰다. 그는 "제수스는 노르웨이전 당시 내게 30분 정도 뛸 수 있겠느냐고 물었고, 준비하라고 지시했다. 나는 하프 타임부터 몸을 풀었고, 시간이 흘러가는 것을 지켜봤지만 끝내 부름을 받지 못했다"고 전했다.

이어 "이후 제수스는 내게 개인적으로 말한 내용, 즉 내가 단 1분의 출전도 요구한 적이 없으며 몸을 풀게 하고도 교체 투입하지 않은 것은 자신의 실수라는 점을 기자회견에서 밝히기로 했다. 그러나 기자회견은 모두가 알고 있는 대로 진행됐다"며 "그가 약속을 지키지 않은 것은 두 번째였고, 결국 나는 대표팀을 떠나기로 결정했다"고 밝혔다.

결국 호날두는 FPF 징계조사위원회에 회부돼 징계 수순을 밟게 됐다. FPF 징계 규정 제160조 2항에 따르면 대표팀에 소집된 선수가 정당한 사유 없이 경기, 훈련 등에 불참할 경우 최소 1개월에서 최대 6개월의 자격 정지 처분을 받는다. 프로의 경우 500~1,000유로(약 75만~149만 원)의 벌금이 추가로 부과된다.

다만 이번 징계의 효력이 구체적으로 언제부터 발생하는지는 알려지지 않았다. FPF는 앞선 9일 호날두에게 임시 자격 정지 처분을 내린 바 있는데, 해당 기간이 이번 징계에 포함된다면 호날두는 단 한 경기도 결장하지 않게 된다. 포르투갈은 내달 15일 포르투갈 브라가의 이스타디우 무니시팔 드 브라가에서 덴마크와 2026/27 UNL A 조별리그 4조 5차전 홈 경기를 치른다.