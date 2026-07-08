[공식 발표] '라스트 댄스'는 여기서 끝…'41세' 호날두, 월드컵 무대 전격 은퇴 선언 "떳떳한 마음으로 떠난다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 크리스티아누 호날두(41·알 나스르)가 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 무대에 작별을 고했다.

포르투갈 국가대표팀은 7일(이하 한국시간) 미국 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 스페인과 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 0-1로 패했다.

동시에 호날두의 '라스트 댄스' 역시 막을 내렸다. 41세의 나이로 이번 대회에 나선 호날두는 우즈베키스탄과 조별리그 K조 2차전(5-0 승리)에서 멀티골을 터뜨리며 월드컵 최초로 6개 대회(2006 독일·2010 남아프리카공화국·2014 브라질·2018 러시아·2022 카타르·2026 북중미) 연속 득점을 기록한 선수가 됐다.

다만 우승과는 인연이 없었다. 포르투갈은 호날두가 처음 월드컵에 출전한 지난 2006년 독일 대회에서 4위에 오른 뒤 조별리그 탈락 1회(2014), 16강 탈락 3회(2010·2018·2026), 8강 탈락 1회(2022)에 그쳤다.

FIFA는 7일 공식 홈페이지에 "호날두가 일곱 번째 월드컵에 나서지 않겠다는 뜻을 밝혔다"고 조명했다. 호날두는 경기 후 인터뷰에서 "이런 방식으로 월드컵을 떠나게 돼 슬프지만 괜찮다. 나는 최선을 다했고, 떳떳한 마음으로 떠난다"고 말했다.

호날두는 "이것이 선수의 삶이다. 때로는 이기고, 때로는 패한다. 우리는 계속 나아가야 한다"며 "분명한 사실은 이번 대회가 내 마지막 월드컵이었다는 것이다. 이제는 감정적인 순간에 결정을 내리지 않도록 가족과 시간을 보낼 것"이라고 전했다.

이어 "나는 포르투갈에 세 차례의 우승(유럽축구연맹 유로 1회·유럽축구연맹 네이션스리그 2회)을 안겼다. 포르투갈은 나 이전에 어떤 우승도 차지하지 못했다. 따라서 떳떳하게 떠난다. 최선을 다했다. 내일은 새로운 날이고 삶은 계속된다"고 이야기했다.

다만 대표팀 은퇴 시기에 대해서는 말을 아꼈다. 호날두는 "월드컵은 마지막이다. 번복은 없다"며 "대표팀 은퇴는 성급히 결정하지 않을 것이다. 마음을 추스른 뒤 최선의 결정을 내리겠다"고 덧붙였다.