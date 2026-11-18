[골닷컴] 배웅기 기자 = 후배 선수를 폭행한 전 전남드래곤즈 선수 A가 중징계에 처해졌다.

한국프로축구연맹은 17일 제8차 상벌위원회를 열고 A에게 출장정지 10경기와 제재금 1,000만 원의 징계를 결정했다.

A는 숙소 등에서 후배 선수를 폭행한 사실로 상벌위에 회부됐다. 상벌위는 선수 간 폭행이 개인의 안전과 기본권을 침해하는 행위이자 K리그 전체 선수의 신뢰와 상호 존중 문화를 심각하게 훼손하는 중대한 위반 행위라고 판단했다.

상벌위는 "양 당사자의 진술과 신빙성, 관련 제출 자료를 종합적으로 심리하고 객관적으로 확인되는 사실의 범위를 기준으로 징계 수위를 결정했다"며 "아울러 이번 사건으로 프로축구 선수단 관리 전반을 둘러싼 팬과 사회의 불신이 초래되고 K리그의 명예와 위신이 실추된 점을 무겁게 봤다"고 설명했다.

그러면서 "A가 잘못을 일부 시인하고 피해 선수 및 부모에게 사과한 점은 참작했지만, 유사 사례의 재발을 방지하고 선수 보호에 대한 K리그의 엄정한 기준을 분명히 하기 위해 이같이 징계했다"고 덧붙였다.

애초 이번 상벌위는 5일 열렸지만, 연맹이 추가 자료 제출 및 당사자 진술 기회를 충분히 보장하기 위해 심의를 속행하기로 하면서 17일 최종 징계 수위가 결정됐다. K리그 상벌 규정은 폭행 또는 폭행치상 행위를 한 경우 제재금 부과 또는 출장정지 등의 징계를 할 수 있도록 돼 있다.

앞서 전남은 지난달 19일 A와 계약을 해지한 뒤 22일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "최근 일부 선수의 음주와 선수 간 괴롭힘이라는 불미스러운 일이 있었다. 이번 일로 팬 여러분께 큰 실망과 심려를 끼쳐 드린 점 다시 한번 깊이 사과드린다"며 고개를 숙였다.