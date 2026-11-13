[공식 발표] 프로 데뷔골 이어 태극 마크까지 달았다…김포 박상현, U-21 대표팀 발탁

[골닷컴] 배웅기 기자 = 박상현(21·김포)이 대한민국 U-21 국가대표팀에 대체 발탁되며 생애 첫 태극 마크를 달았다.

12일 대한축구협회(KFA)에 따르면 김은중 감독이 이끄는 U-21 대표팀은 부상을 입은 하정우(수원FC)와 전민규(성남FC)의 소집을 해제하고 대체 선수로 이건희(수원삼성)와 박상현을 선발했다.

대표팀은 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 대비해 이달 멕시코와 두 차례 친선 경기를 치른다. 1차전은 오는 14일 코리아풋볼파크에서, 2차전은 17일 오후 7시 천안종합운동장에서 열린다.

특히 눈길을 끄는 이름은 박상현이다. 올 시즌 김포 유니폼을 입고 프로 무대에 데뷔한 박상현은 최근 가파른 상승세를 보이고 있다. 지난달 31일 충남아산FC전에서 프로 데뷔골을 터뜨린 데 이어 직전 안산그리너스전에서는 김민식의 동점골을 도우며 2경기 연속 공격 포인트를 올렸다. 센터백임에도 날카로운 '공격 본능'을 뽐내며 김포의 핵심으로 자리매김했다.

193cm·85kg의 체격을 갖춘 박상현은 준수한 속도, 안정적인 빌드업 능력 등을 겸비한 센터백으로 평가받는다. 특히 세트피스 상황에서 뛰어난 제공권 장악 능력은 대표팀에도 큰 힘이 될 전망이다.

박상현은 "대표팀 발탁은 처음이라 얼떨떨하다. 대체 발탁이지만 좋은 모습을 보여 2년 뒤 있을 LA 올림픽 최종 명단에 승선하고 싶다"고 전했다.