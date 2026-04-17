[공식 발표] 충남아산, 임관식 감독과 동행 마무리…"선수단에 미안, 언젠가 다시 함께할 것"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 임관식(50) 감독과 동행을 마무리했다.

17일 충남아산에 따르면 임관식 감독은 지난 15일 자로 팀을 떠났다. 충남아산은 "임관식 감독이 일신상 이유로 아쉽게 동행을 마무리하게 됐다. 올 시즌 일정이 많이 남아 있는 상황에서 선수단의 동요를 최소화하고자 최대한 빠르게 후임 사령탑을 선임할 계획"이라고 밝혔다.

임관식 감독은 이번 시즌을 앞두고 충남아산 4대 사령탑으로 선임됐고, 그라운드의 11명이 하나 돼 움직이며 득점하는 '울프팩' 전술로 6경기에서 3승 1무 2패를 거두며 K리그2 7위(승점 10)에 올랐다. 특히 이 기간 충남아산 최초 13경기 연속 득점, 선수 개인 연속 득점 신기록(은고이·4경기) 등 다양한 기록을 달성했다.

충남아산 지휘봉을 내려놓게 된 임관식 감독은 "함께 목표한 바를 이어가지 못해 죄송하다. 특히 선수단에 미안함을 전하며 지금은 감독직을 내려놓지만 언젠가 다시 함께할 수 있도록 하겠다"며 "앞으로도 충남아산을 응원하겠다"고 마지막 인사를 전했다.