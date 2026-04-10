[공식 발표] 이럴 수가! 월드컵 코앞인데…이재성, 발가락 부상으로 전열서 이탈 "최소 3주 출전 불가"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 2개월 앞둔 홍명보호에 뼈아픈 소식이다. 이재성(33·1. FSV 마인츠 05)이 발가락 부상으로 최소 3주 동안 결장할 전망이다.

마인츠는 10일(이하 한국시간) 독일 마인츠의 메바 아레나에서 열린 RC 스트라스부르 알자스와 2025/26 유럽축구연맹(UEFA) 컨퍼런스리그(UECL) 8강 1차전 홈 경기에서 사노 카이슈와 슈테판 포슈의 연속골에 힘입어 2-0으로 승리했다.

이날 이재성은 부상으로 결장했다. 같은 날 마인츠에 따르면 이재성은 왼쪽 엄지발가락 부상을 입었고, 주중 훈련에도 불참했다.

독일 매체 '키커'는 같은 날 "마인츠는 스트라스부르전을 앞두고 막심 라이치와 이재성의 부상 소식을 발표했고, 우르스 피셔 마인츠 감독은 경기 직전 계획을 수정해야 했다. 두 선수는 당분간 결장할 예정"이라고 보도했다.

니코 붕게르트 마인츠 단장은 경기 후 매체에 "이재성은 발가락 부상으로 최소 3주 동안 경기에 나서지 못할 것"이라고 밝혔다.

대한민국 국가대표팀의 핵심 엔진인 만큼 홍명보호로서도 촉각을 곤두세울 수밖에 없는 소식이다. 이재성은 이미 두 차례 FIFA 월드컵(2018 러시아·2022 카타르)을 경험한 데다 지난 2015년 A매치 데뷔 후 통산 103경기에 출전하며 FIFA 센추리 클럽에 가입한 베테랑이다.

올 시즌 분데스리가와 UECL을 병행하고 있는 마인츠에도 악재다. 마인츠는 이달 SC 프라이부르크(13일·홈), 스트라스부르(17일·원정), 보루시아 묀헨글라트바흐(20일·원정), 바이에른 뮌헨(25일·홈)을 차례로 만난다. 무엇보다 UECL 준결승 진출을 눈앞에 두고 있는 만큼 이재성의 빠른 복귀가 절실하다.