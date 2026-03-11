[공식 발표] 이럴 수가! 손흥민 前 동료, 상습 도박→고의 경고 딱 걸렸다…결국 MLS서 '영구 제명'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 지난 시즌까지 손흥민(33·로스앤젤레스 FC)과 한솥밥을 먹은 야우 예보아(28·칭다오 하이뉴)가 메이저리그사커(MLS)에서 영구 제명됐다.

영국 매체 'BBC'의 10일(이하 한국시간) 보도에 따르면 MLS는 도박 관련 규정을 위반한 데릭 존스(29)와 예보아에게 평생 출전 정지의 중징계를 내렸다.

MLS는 "존스와 예보아는 2024, 2025년 두 시즌에 걸쳐 소속팀을 비롯해 광범위한 경기에 베팅한 사실이 확인됐다"며 "두 선수는 콜럼버스 소속이던 2024년 10월 20일 뉴욕 레드불스전에서 존스의 경고에 베팅했고, 그는 실제로 경고를 받았다"고 밝혔다.

이어 "또한 우리는 존스와 예보아가 (존스가) 경고를 받고자 하는 의도가 있다는 걸 다른 도박꾼과 공유했을 가능성이 있다고 판단했다"면서도 "이러한 베팅 활동이 경기 결과에 영향을 미쳤다는 증거는 확인되지 않았다"고 설명했다.

돈 가버 MLS 커미셔너는 "MLS는 경기의 공정성을 유지하고자 하는 확고한 의지가 있다. 우리는 구단, 선수, 팬을 위해 공정성을 보호하는 정책을 지속적으로 시행하고 교육을 강화하며 모든 주에서 경고 베팅이 근절될 수 있도록 노력할 것"이라고 전했다.

존스는 지난해 11월 콜럼버스 크루와 상호 합의하 계약을 해지한 뒤 자유계약(FA) 신분이며 예보아는 1월 로스앤젤레스(LA) FC에서 칭다오로 이적했다. 특히 예보아는 지난해 여름 LAFC로 이적해 온 손흥민과 반 시즌 간 호흡을 맞춰 익숙한 얼굴이다. 다만 대부분 경기에서 대기 명단에 이름을 올리거나 교체로 출전하는 데 그쳤다.

예보아는 2014년 여름 맨체스터 시티에 입단하며 프로 무대에 발을 내디뎠고, 2015년 여름 임대 이적한 LOSC 릴에서 프로 데뷔전을 치렀다. 이후 트벤터·레알 오비에도·CD 누만시아·RC 셀타 데 비고·비스와 크라쿠프 등에 몸담았고, 2022년 겨울 콜럼버스 유니폼을 입으며 미국 무대 도전장을 내밀었다.