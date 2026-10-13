[공식 발표] 이강인 측, '대표팀 내분 조장' 가짜 뉴스에 칼 빼들었다…"허위 사실 유포·명예훼손 법적 대응"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드) 측이 계속되는 허위 사실 유포와 명예훼손에 법적 대응을 예고했다.

이강인의 소속사인 '더블랙레이블'은 13일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "최근 온라인을 중심으로 이강인과 관련해 사실과 다른 내용이 무분별하게 확산되고 있는 것을 확인했다"며 "현재 거론되고 있는 일련의 내용은 이강인과 무관하며 사실무근임을 분명히 밝힌다"고 전했다.

이어 "당사는 허위 사실 유포 및 명예훼손에 해당하는 게시물과 댓글을 수집하고 있으며 사안에 따라 필요한 법적 절차를 진행할 예정"이라고 강조했다.

최근 SNS, 온라인 커뮤니티 등지에서는 이강인이 대한민국 국가대표팀의 내분을 조장했다는 '악성 루머'가 끊이지 않았다. 이강인이 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(포르투), 황희찬(샬케 04) 등 이른바 '96 라인'과 함께 손흥민(로스앤젤레스 FC)을 따돌렸다는 내용이 골자였다.

2023 아시아축구연맹(AFC) 카타르 아시안컵 당시 불거진 '탁구 사건'의 여파로 일방적인 낙인이 찍혀 있는 상황에서 악의적인 날조까지 난무하자 더 이상 묵과할 수 없다고 판단한 것으로 풀이된다.

한편 이강인은 이번 A매치 4연전(에콰도르·우루과이·베네수엘라·우즈베키스탄) 가운데 3경기에 출전했다. 에콰도르전(3-0 승리)에는 부상 예방 차원에서 결장했고, 우루과이전(1-4 패)에서는 선발로 나서 1도움을 적립했다. 베네수엘라전(0-0 무승부)과 우즈베키스탄전(2-0 승리)에서는 모두 선발 출전했지만 공격 포인트를 올리지는 못했다.

▲ 이하 더블랙레이블 입장문 전문.

안녕하세요. 더블랙레이블입니다.

먼저 대한민국 축구를 아끼고 응원해 주시는 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다.

최근 온라인을 중심으로 이강인 선수와 관련하여 사실과 다른 내용이 무분별하게 확산되고 있는 것을 확인하였습니다.

현재 거론되고 있는 일련의 내용들은 이강인 선수와 무관하며, 사실무근임을 분명히 밝힙니다.

당사는 허위사실 유포 및 명예훼손에 해당하는 게시물과 댓글에 대해 자료를 수집하고 있으며, 사안에 따라 필요한 법적 절차를 진행하겠습니다.

이강인 선수에게 보내주시는 꾸준한 관심과 사랑에 깊이 감사드리며, 선수 보호를 위해 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.