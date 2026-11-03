[공식 발표] 상대 골키퍼 니킥에 쓰러진 스페인 공격수 데 미겔, 끝내 세상 떠나…향년 30세

[골닷컴] 배웅기 기자 = 경기 중 상대 골키퍼 니킥에 쓰러진 고(故) 헤수스 데 미겔이 끝내 눈을 뜨지 못하고 세상을 떠났다. 향년 30세.

CD 테네리페는 3일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "깊은 슬픔과 비통함 속에 도저히 믿기 힘든 심경으로 데 미겔의 부고를 전한다"고 발표했다.

이어 "그 어떤 위로의 말도 찾을 수 없고, 가슴 깊이 차오르는 슬픔을 달랠 수 있는 것은 없다. 우리는 큰 상심에 빠진 유가족과 고인을 아낀 모든 이 그리고 비보에 눈물 흘리는 모든 테네리페 구성원과 함께 슬픔을 나누고 있다"며 "데 미겔의 유가족은 모든 지지와 위로의 마음에 깊은 감사를 표한다. 아울러 유가족의 사생활을 최대한 존중해 줄 것을 진심으로 부탁한다"고 밝혔다.

데 미겔은 2일 스페인 테네리페의 에스타디오 엘리오도로 로드리게스 로페스에서 열린 안도라와 2026/27 라리가 2 12라운드 홈 경기에서 후반 14분 교체 출전했다. 그는 후반 추가시간 볼을 처리하러 골문을 비우고 튀어나온 헤수스 우오노와 강하게 충돌했고, 의식을 잃은 뒤 병원으로 이송됐다.

당시 데 미겔은 우오노의 무릎에 그대로 가슴을 가격당했다. 마누엘 앙헬 페레스 에르난데스 주심은 곧바로 우오노에게 레드카드를 꺼내 들었고, 데 미겔은 5분가량 응급 처치를 받은 뒤 구급차를 통해 그라운드를 빠져나갔다.

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복수의 현지 매체에 따르면 데 미겔은 의료진의 심폐소생술(CPR)로 맥박을 회복한 뒤 경기장 인근 누에스트라 세뇨라 데 칸델라리아 대학병원 중환자실로 옮겨졌다. 애초 테네리페는 데 미겔이 위중한 가운데서도 안정을 유지하고 있다고 발표했다. 그러나 불과 몇 시간 만에 신경학적 상태가 급격히 악화했고, 그는 끝내 눈을 감았다.

1996년생인 데 미겔은 스페인 출신으로 2015년 CD 레가네스 B에서 프로 무대에 데뷔했다. 이후 루고 푸엔라브라다, 인테르나시오날 데 마드리드, 푸엔라브라다, CDA 나발카르네로, 우니오니스타스 데 살라망카, CD 카스테욘 등을 거쳐 지난해 테네리페 유니폼을 입었다. 지난 시즌 테네리페의 프리메라 페데라시온(스페인 3부 리그) 그룹 1 우승을 이끌며 라리가 2 무대로 복귀한 데 미겔이었지만, 비극적인 사고로 더는 그라운드에 설 수 없게 됐다.