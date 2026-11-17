[골닷컴] 배웅기 기자 = 로베르트 모레노(49) 대한민국 국가대표팀 임시 감독이 이번 A매치 2연전(사우디아라비아·카타르)을 마친 뒤 고국 스페인으로 돌아간다.

17일 대한축구협회(KFA)에 따르면 모레노 감독을 비롯한 코치진은 같은 날 오후 11시(이하 한국시간) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열리는 카타르와 친선 경기를 마친 뒤 스페인으로 돌아간다. K리거 10명과 박진섭(저장)은 오는 18일 인천국제공항을 통해 귀국하고, 해외파 15명은 각자 소속팀으로 복귀한다.

모레노 감독의 스페인행은 계약에 따른 자연스러운 행보다. KFA와 모레노 감독의 계약은 이달 27일까지이며 여기에는 추후 성적, 경기력 등을 평가해 동행을 이어 갈 수 있다는 조항이 포함돼 있다.

다만 내년 1월 예정돼 있던 2027 아시아축구연맹(AFC) 사우디아라비아 아시안컵이 중동 정세 불안으로 연기되면서 거취가 다소 불투명해졌다. KFA 역시 쫓기듯 정식 사령탑을 선임해야 하는 부담을 덜어 급할 것이 없는 상황이다.

9월 한국 지휘봉을 잡은 모레노 감독은 5경기에서 2승 1무 2패를 기록하며 다소 아쉬운 모습을 보이고 있다. 첫선을 보인 에콰도르전에서 3-0 완승을 거뒀지만 이어진 우루과이전에서는 1-4로 대패했고, 베네수엘라와는 득점 없이 비겼다. 이후 우즈베키스탄을 2-0으로 제압하며 분위기 반전에 성공하는 듯했지만 사우디에 2-3으로 패하며 체면을 구겼다.

특히 한국이 사우디에 패한 것은 지난 2005년 이후 무려 21년 만이었다. 이날 패배로 역대 전적에서도 20경기 5승 9무 6패로 열세가 됐다. 무엇보다 모레노 감독의 플랜 A인 4-4-2 포메이션의 완성도가 기대에 미치지 못하는데다 선수 기용 방식마저 임기 내내 특별한 변화가 없어 의문 부호가 따르고 있다. 손흥민(로스앤젤레스 FC)의 '에이징 커브' 등 해결해야 할 과제까지 산적해 있다.

이제 시선은 카타르전으로 향한다. KFA는 이번 경기를 치른 뒤 모레노호의 전반적인 성과를 평가해 재계약 여부를 결정할 예정인 것으로 전해졌다. 한국은 카타르와 역대 전적에서 11경기 6승 2무 3패로 우위를 점하고 있다.