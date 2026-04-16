[공식 발표] 리버풀 정말 안 풀린다…'주포' 에키티케, 아킬레스건 파열로 2026년 OUT→월드컵 꿈 '물거품'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 리버풀에도, 프랑스 국가대표팀에도 악재다. 홀로 쓰러진 위고 에키티케(23·리버풀)가 오른쪽 아킬레스건이 파열되는 큰 부상으로 시즌 아웃 진단을 받았다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에도 불참한다.

디디에 데샹 프랑스 감독은 지난 15일(한국시간) 프랑스축구연맹(FFF)을 통해 "에키티케는 파리 생제르맹(PSG)전에서 심각한 부상을 입었다. 안타깝게도 시즌 아웃 진단을 받았고, 2026 월드컵에도 출전하지 못하게 됐다"고 발표했다.

이어 "에키티케는 최근 몇 개월간 대표팀에 데뷔한 10여 명의 젊은 선수 중 한 명이다. 경기장 안팎에서 팀에 완벽히 적응한 만큼 이번 부상은 그에게도, 프랑스에도 큰 타격이다. 에키티케의 실망감은 매우 크다"고 밝혔다.

그러면서 "에키티케가 최고의 기량을 되찾을 것이라고 확신하며 나를 비롯한 코치진 전원이 지지를 보낸다. 우리 모두 에키티케를 깊이 생각하고 있다. 그 역시 프랑스를 전폭적으로 응원할 것임을 알고 있다"고 덧붙였다.

에키티케는 같은 날 영국 리버풀의 안필드에서 열린 PSG와 2025/26 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 8강 2차전(0-2 패)에 선발 출전, 전반 28분 패스를 받으러 뛰어오던 중 홀로 쓰러져 오른쪽 발목 통증을 호소했다. 급기야 들것에 실려 그라운드를 빠져나왔고, 전반 31분 모하메드 살라가 대신 투입됐다.

프랑스 매체 '레키프', '르 파리지앵' 등의 보도를 종합하면 에키티케는 검진 결과 오른쪽 아킬레스건이 파열됐다. 시즌 아웃은 물론 2026 월드컵에도 불참하며 재활 및 회복에는 최소 8개월 이상이 소요될 전망이다.

최근 알렉산데르 이사크의 부상 복귀로 한시름을 덜은 리버풀은 에키티케의 이탈로 또 다른 고민을 안게 됐다. 올 시즌 잉글랜드축구협회(FA)컵, 카라바오컵, UCL에서 모두 탈락한 리버풀은 프리미어리그(PL)에서는 5위(32경기 15승 7무 10패·승점 52)에 위치해 있다. 이번 시즌 PL은 5위까지 다음 시즌 UCL 진출권을 얻는다.