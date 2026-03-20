[공식발표] ‘4선 공약으로 내세웠는데…’ 정몽규 회장 계획 꼬였다, AFC 2031·2035 아시안컵 개최지 선정 전면 백지화

[골닷컴] 강동훈 기자 = 정몽규 대한축구협회(KFA) 회장이 지난해 4선 공약으로 제시했던 아시안컵 유치가 전면 백지화됐다. 아시아축구연맹(AFC) 에 유치하겠다는 의향서를 제출했지만 AFC로부터 2031년 및 2035년 아시안컵 개최지 선정 절차의 중단 안내 공문을 전달받으면서다.

20일 KFA에 따르면 AFC는 KFA에 보내온 공문을 통해 “국제축구연맹(FIFA)과의 최근 논의에 따라, 국제 축구 경기 일정의 개편 계획 등을 고려하여 아시안컵 개최지 선정 절차를 전면 백지화한다”고 전해왔다.

AFC는 “FIFA는 아시안컵 개최를 짝수년 도로 조정 및 변경할 것을 요청해왔다”며 “이와 같은 상황 변화는 아시안컵 일정 및 준비에 큰 영향을 끼치는 관계로, 면밀한 검토 끝에 개최지 선정 절차의 전면 중단을 결정하게 됐다”고 설명했다.

AFC는 향후 구체적인 일정과 제반 사항이 확정되는 대로 새롭게 아시안컵 개최지 선정 절차를 개시할 예정이다. 현재로선 2026년 아시안컵 및 2030년 월드컵이 개최되는 것을 고려할 때 2032년 아시안컵이 개최될 가능성이 크다.

AFC의 이와 같은 결정에 따라 2031년과 2035년 아시안컵 유치를 희망했던 기존 국가들의 유치신청은 자동 철회된다. KFA 관계자는 “예상치 못한 변수가 발생했지만 아시안컵 유치를 위한 의지에는 변함이 없다”며 “유치 준비를 위한 시간이 더 주어진 만큼 유관 기관 등과 지속적으로 협의해 70여 년만의 아시안컵 개최를 이뤄낼 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

한편, 정몽규 KFA 회장은 지난해 4선 공약으로 아시안컵 유치를 내걸었다. 그는 앞서 지난 11일 취임 1주년 기자간담회에서도 “2031년과 2035년 아시안컵 유치 의향서를 AFC에 제출했다”며 “가능한 빠른 시기에 개최하는 것이 바람직하다”고 밝혔다. 하지만 예상치 못한 변수를 맞으면서 계획이 꼬이게 됐다.