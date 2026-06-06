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강동훈

[공식발표] ‘20표 중 18표 획득’ 포항 조상혁, K리그 5월 이달의 영플레이어 선정

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조상혁(포항 스틸러스)이 한국프로축구연맹 선정 2026시즌 5월 영플레이어상을 수상했다.

이달의 영플레이어상은 매달 K리그1에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 영플레이어에게 주어진다. 후보 자격 조건은 K리그1에 속한 선수 가운데서 ▲한국 국적, ▲만 23세 이하(2003년 이후 출생), ▲K리그 공식경기 첫 출전 연도로부터 3년 이하(2024시즌 이후 데뷔)를 기준으로 한다.

세 가지 조건을 충족한 가운데 해당 월의 소속팀 총 경기 시간 중 절반 이상에 출장한 선수를 후보군으로 한다. 이후 프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 위원들의 논의 및 투표를 통해 최종 수상자를 결정한다.

5월 영플레이어상은 K리그1 11라운드부터 15라운드까지 총 5경기를 평가 대상으로 했다. 후보에는 조상혁을 포함해 서재민(인천 유나이티드), 김동화(광주FC) 등 총 13명이 이름을 올려 경쟁했다.

조상혁은 해당 기간 전 경기에 출전해 2골·1도움을 기록하는 맹활약을 펼치면서 팀이 3승1무1패를 거두는 데 중추적인 역할을 했다. 특히 그는 11라운드 ‘동해안 더비’에서 교체 투입 이후 결승골을 기록하여 팀 승리를 이끌었고, 해당 경기 MOM에 선정됐다.

이러한 활약상을 인정받은 조상혁은 TSG 위원 투표에서 총 20표 중 무려 18표를 획득, 압도적인 지지 속에 5월 영플레이어로 선정됐다. 프로축구연맹은 조상혁에게 트로피와 함께 상금을 수여할 예정이다.

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