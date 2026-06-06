[공식발표] ‘20표 중 18표 획득’ 포항 조상혁, K리그 5월 이달의 영플레이어 선정

조상혁(포항 스틸러스)이 한국프로축구연맹 선정 2026시즌 5월 영플레이어상을 수상했다.

이달의 영플레이어상은 매달 K리그1에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 영플레이어에게 주어진다. 후보 자격 조건은 K리그1에 속한 선수 가운데서 ▲한국 국적, ▲만 23세 이하(2003년 이후 출생), ▲K리그 공식경기 첫 출전 연도로부터 3년 이하(2024시즌 이후 데뷔)를 기준으로 한다.

세 가지 조건을 충족한 가운데 해당 월의 소속팀 총 경기 시간 중 절반 이상에 출장한 선수를 후보군으로 한다. 이후 프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 위원들의 논의 및 투표를 통해 최종 수상자를 결정한다.

5월 영플레이어상은 K리그1 11라운드부터 15라운드까지 총 5경기를 평가 대상으로 했다. 후보에는 조상혁을 포함해 서재민(인천 유나이티드), 김동화(광주FC) 등 총 13명이 이름을 올려 경쟁했다.

조상혁은 해당 기간 전 경기에 출전해 2골·1도움을 기록하는 맹활약을 펼치면서 팀이 3승1무1패를 거두는 데 중추적인 역할을 했다. 특히 그는 11라운드 ‘동해안 더비’에서 교체 투입 이후 결승골을 기록하여 팀 승리를 이끌었고, 해당 경기 MOM에 선정됐다.

이러한 활약상을 인정받은 조상혁은 TSG 위원 투표에서 총 20표 중 무려 18표를 획득, 압도적인 지지 속에 5월 영플레이어로 선정됐다. 프로축구연맹은 조상혁에게 트로피와 함께 상금을 수여할 예정이다.