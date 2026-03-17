[공식발표] ‘이럴 수가’ 재계약 맺은 지 불과 사흘 만에…고질적인 햄스트링 부상 또 터진 제임스, 전열서 이탈

[골닷컴] 강동훈 기자 = 리스 제임스(26·첼시)가 고질적인 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상이 재발하면서 부상자 명단에 이름을 올렸다. 리암 로세니어(41·잉글랜드) 감독은 중요한 일정을 앞두고 주장이자 핵심 선수인 제임스가 전열에서 이탈하면서 골머리를 앓게 됐다.

16일(한국시간) 현지 보도를 종합하면 로세니어 감독은 오는 18일 영국 런던의 스탬퍼드 브리지에서 펼쳐지는 파리 생제르맹(PSG)과 2025~2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 16강 2차전 홈경기를 앞두고 공식 기자회견에서 “햄스트링에 문제가 생긴 제임스는 출전할 수 없을 것”이라고 밝혔다.

그러면서 “정말 안타까운 일이 아닐 수 없다. 그는 정말 중요한 선수고, 또 주장으로서 많은 역할을 해왔다”며 “아직 어느 정도 심각한 단계인지는 알 수 없다. 다만 햄스트링 부상은 결코 좋은 징조가 아니”라고 깊은 한숨을 내쉬었다. 이어 “정밀 검사를 통해 정확한 상태를 파악할 예정이다. 그 이후 공식 입장을 발표할 것”이라고 덧붙였다.

제임스는 하필이면 첼시와 재계약을 체결한 지 불과 사흘 만에 햄스트링 부상을 당하게 되면서 안타까움이 배가 됐다. 특히 그가 당시 “지난 2~3년 동안 많은 어려움과 좌절을 겪어야 했다. 하지만 지금은 몸 상태가 정말 좋다. 매주 2~3경기씩 꾸준히 뛰고 있다”며 웃어 보였던 터라 팬들은 더욱 가슴 아파하고 있다.

정밀 검사 결과가 나와 봐야겠지만 현지에선 제임스의 경우 커리어 내내 햄스트링 부상을 달고 살았던 터라 생각보다 오랜 시간 부상자 명단에 이름을 올릴 수도 있을 거란 관측을 전하고 있다. 프랑스 매체 RMC 스포르트는 “제임스가 커리어 통틀어 10번째 햄스트링 부상을 당했다”며 “최대 두 달 정도 전열에서 이탈할 가능성이 크다”고 전망했다.

실제 그의 부상 이력을 살펴보면, 햄스트링 부상으로 커리어 통틀어 287일을 전열에서 이탈했다. 또 햄스트링 문제를 해결하고자 수술을 받으면서 152일 동안 부상자 명단에 이름을 올리기도 했다. 이 기간 공식전 88경기를 결장했다.

그나마 햄스트링 전문의로 잘 알려진 라스 렘파이넨로부터 수술을 받고, 그 이후로 철저하게 관리를 받아오면서 햄스트링 문제로 전열에서 이탈하는 일은 거의 없었다. 그러나 급작스레 햄스트링 문제가 재발하면서 불안이 엄습해오고 있다.