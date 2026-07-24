[공식발표] ‘월드컵 광탈’ 韓 축구 결국 11월 A매치까지 ‘임시 감독’ 체제로 간다…축구협회, 조만간 공개채용 예정

대한축구협회가 차기 회장 선거 운영 방향과 국가대표팀 임시 감독 선임 절차 등 주요 안건을 의결했다.

24일 축구협회에 따르면 서울 종로구 축구회관에서 열린 제6차 이사회에서 회장 선거를 위한 선거운영위원회 구성에 대해 승인하고 향후 절차를 논의했다. 아울러 국가대표팀 감독 선임을 위한 절차도 확정했다. 이날 이사회는 이용수 직무대행 체제로 처음 진행됐다.

이사회에서는 변경된 대한체육회 정관 및 회장 선거관리 규정에 따라 향후 회장 선거를 치르기 위한 절차를 보고하고, 선거운영위원회 구성을 승인했다. 선거운영위원회는 선거 관리 규정에 따라 회장 궐위시 사임 후 20일 이내 구성해야 함에 따라 이날 승인되었다.

선거운영위원회는 전원 선거관리 전문가 및 학계, 법조계, 언론계 등 추천을 받은 외부인사로 구성됐다. 추후 축구협회 정관 및 회장 선거관리 규정의 변경 절차가 완료된 후 회장 선거일이 확정되면 본격적인 활동을 해나갈 예정이다.

특히 축구협회는 향후 국제축구연맹 정관과 대한체육회 정관 및 회원종목단체 규정, K-축구혁신위원회와의 논의사항 등을 면밀히 검토하여 선거인단 확대 및 선거제도를 수립할 계획이다. 이후 추가적인 이사회 및 대의원총회를 통해 정관과 회장 선거관리 규정 등을 확정하겠다고 설명했다.

이사회에서 국가대표팀 임시 감독과 코칭스태프 선임 절차도 승인했다. 축구협회는 현재 공개채용을 명시한 대한체육회 ‘국가대표 선발 및 운영 규정’에 따라 공개채용을 실시하기로 했다. 대상은 국내외의 자격요건을 갖춘 지도자이며, 기간은 11월 A매치 기간까지다. 세부 일정 및 조건은 추후 별도의 공고문을 통해 안내될 예정이다.

이용수 직무대행은 이사회가 끝난 후 축구협회를 통해서 “빠른 정상화 및 대내외적 신뢰 회복을 위해 오늘 승인된 안건들을 법리적, 절차적 기준을 준수하여 신속히 수행할 수 있도록 하겠다”고 약속했다.