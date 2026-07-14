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울산 전북한국프로축구연맹
김형중 Alex Kim

[공식발표] '울산 보야니치와 충돌 주심 판정 문제 없다!' KFA 심판평가협의체 입장 발표

울산 HD FC vs 전북현대 모터스
K리그1
울산 HD FC
전북현대 모터스

[골닷컴] 김형중 기자 = 울산 HD와 전북현대의 현대가더비에서 나온 주심과 선수의 충돌에 대해 대한축구협회 심판평가협의체는 오심이 아니라고 발표했다.


지난 11일 울산문수경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 17라운드 울산과 전북의 경기에서 전북이 3-1로 승리했다. 울산은 전반 29분 보야니치가 주심과 충돌하며 소유권을 빼앗겼고, 전북이 역습으로 연결해 선제골을 뽑아냈다. 후반전에도 2골을 폭발한 전북이 추가시간 한 골을 만회한 울산을 제압했다.


선제골 장면에서 논란이 많았다. 보야니치의 동선을 주심이 방해했다는 것이었다. 울산 입장에선 공격 작업을 하던 중 주심과 충돌로 볼을 빼앗겨 역습 실점을 내줬고 이 실점으로 경기 흐름이 많이 넘어갔기 때문에 안타까운 상황이었다. 그러나 경기 규칙 상 문제가 있는 장면은 아니었다. 볼이 주심에 맞은 것은 아니었기 때문에 경기를 중단할 이유는 없었다. 하지만 경기 운영의 묘를 살려 중단 후 드롭볼로 재개했어야 하는 주장이 나오고 있다.

K리그1
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심판평가협의체의 의견도 마찬가지였다. 해당 판정 자체는 국제축구연맹(FIFA)·국제축구평의회(IFAB) 경기규칙상 오심이 아니라고 전했다.


후반 추가시간 나온 또 다른 선수(장시영)과 충돌 후 경기를 중단한 것에 대해서도 이유를 밝혔다. 심판평가협의체는 "신체 접촉 상황에서 경기를 중단할지 여부는 경기규칙상 의무가 아니라 주심의 경기운영 영역에 해당한다. 90+6분경 선수와 심판 간의 신체 접촉은 해당 심판이 넘어지면서 볼의 진행방향을 확인할 수 없었기에 경기를 중단한 것"이라고 전했다.


다음은 심판평가협의체 입장문 전문.


K리그1 17라운드 울산 vs 전북

주심과 울산 선수 간 신체 접촉 상황에 관한 입장


지난 11일 치러진 K리그1 17라운드 '울산 VS 전북' 경기에서 발생한 주심과 선수 간 신체 접촉 상황과 관련하여 해당 상황에 대한 심판평가협의체의 검토 결과를 다음과 같이 안내합니다.


1. 경기규칙(Laws of the Game) 적용에 대한 해석

□ 전반 29분 보야니치 선수와 주심의 충돌 상황에 대하여, 해당 판정 자체는 국제축구연맹(FIFA)·국제축구평의회(IFAB) 경기규칙상 오심이 아님을 알려드립니다.


ㅇ 볼이 경기 관계자(주심)에 접촉한 상황이 아닌 선수와 주심 간의 접촉 상황으로, 경기규칙상 별도의 중단 사유가 발생하지 않습니다.


2. 경기 운영에 관한 평가협의체의 결과

□ 선수와 심판 간의 신체 접촉 상황에 대해서는 경기규칙에 별도로 규정된 바가 없습니다.


ㅇ 드롭볼 재개와 운영을 정한 경기규칙은 제8조(경기시작과 재개), 제9조(볼의 인&아웃 오브 플레이)항들로, 이번과 같은 선수-주심 간 신체 접촉 상황에는 직접 적용되지 않습니다.


따라서 신체 접촉 상황에서 경기를 중단할지 여부는 경기규칙상 의무가 아니라 주심의 경기운영 영역에 해당합니다. 90+6분경 선수와 심판 간의 신체 접촉은 해당 심판이 넘어지면서 볼의 진행방향을 확인할 수 없었기에 경기를 중단한 것입니다.


ㅇ 다만 향후 유사한 선수-심판 접촉 상황에서 재개 판단의 일관성을 높이기 위하여, 가이드라인을 보다 면밀하게 정비해 나가겠습니다.


대한축구협회는 앞으로도 경기규칙의 정확한 적용과 일관된 경기 운영을 통해 K리그의 판정 신뢰도를 높이기 위해 최선을 다하겠습니다.


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