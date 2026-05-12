[공식발표] ‘멀티골’ 주닝요, K리그1 13라운드 MVP…‘2연승’ 제주는 베스트팀 선정

멀티골을 터뜨리면서 승리를 견인한 주닝요(포항 스틸러스)가 하나은행 K리그1 2026 13라운드 MVP(최우수선수)로 선정됐다. 주닝요의 활약을 앞세운 포항은 3경이 무패행진(2승1무)을 이어갔다.

한국프로축구연맹은 K리그1 11라운드 MVP와 베스트 매치, 베스트 팀, 베스트11을 12일 발표했다. MVP는 주닝요가 받았다. 그는 9일 대전월드컵경기장에서 열린 대전 하나시티즌전에서 멀티골을 기록하며 팀의 2대 0 승리를 이끌었다.

이날 하프타임 때 교체로 들어간 주닝요는 후반 23분 선제골을 터뜨렸다. 이어 후반 추가시간 6분 쐐기골을 터뜨리면서 맹활약했다. 이날 시즌 1, 2호 골을 동시에 신고한 주닝요의 활약에 힘입어 포항은 3경기 무패행진 속 4위로 올라섰다.

베스트 매치는 9일 제주월드컵경기장에서 열린 제주 유나이티드와 FC서울의 맞대결이다. 이날 두 팀은 팽팽하게 맞붙은 끝에 제주가 2대 1로 승리했다. 제주는 이날 승리로 라운드 베스트 팀에 선정됐다.

베스트11에는 MVP에 선정된 주닝요를 비롯하여 김동준, 네게바, 세레스틴(이상 제주), 김태현, 이승우(이상 전북 현대), 서재민, 후안 이비자(이상 인천 유나이티드), 말컹, 이규성(이상 울산 HD), 전민광(포항)이 이름을 올렸다.