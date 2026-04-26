[공식발표] ‘멀티골’ 김대원, 제대로 흐름 탔다…올 시즌 두 번째 K리그1 라운드 MVP 선정

[골닷컴] 강동훈 기자 = 멀티골을 터뜨리고, 도움까지 기록하면서 그야말로 미친 활약을 펼치면서 대승을 견인한 김대원(강원FC)이 하나은행 K리그1 2026 9라운드 MVP(최우수선수)로 선정됐다. 김대원은 이번 시즌 벌써 두 번째 MVP를 수상하게 됐다.

한국프로축구연맹은 K리그1 9라운드 MVP와 베스트 매치, 베스트 팀, 베스트11을 24일 발표했다. MVP는 김대원이 받았다. 그는 21일 김천종합운동장에서 열린 김천 상무전에서 2골·1도움을 기록하며 모든 득점에 관여했다.

이날 선발 출전한 김대원은 전반 36분 영리한 움직임으로 수비를 따돌리며 선제골을 뽑아냈다. 이어 흐름을 탄 그는 전반 종료 직전 직접 얻어낸 페널티킥(PK) 찬스에서 키커로 나서 침착하게 성공시키며 멀티골을 완성했다. 후반 38분엔 도움까지 기록했다.

베스트 매치는 22일 안양종합운동장에서 열린 FC안양과 울산 HD의 맞대결이다. 이날 두 팀은 팽팽한 접전을 펼쳤고, 서로 한 골씩 주고받으면서 승점 1씩 나눠 가졌다. 베스트 팀은 21일 서울월드컵경기장에서 열린 부천FC전에서 3대 0 대승과 함께 선두를 굳건히 한 FC서울이다.

베스트11에는 MVP에 선정된 김대원을 비롯하여 문선민, 최준, 황도윤(이상 서울), 김륜성, 박창준, 세레스틴(이상 제주 유나이티드), 이동률, 이태희(이상 인천 유나이티드), 아일톤(안양), 이호재(포항 스틸러스)가 이름을 올렸다.

한편 베스트11과 MVP는 프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 경기에 배정된 TSG 위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다.

이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG 위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 비프로 평점을 종합해 해당 라운드의 베스트11을 최종 결정하게 된다. MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.