[공식발표] '과도한 항의' 화성FC 윤현필 코치, 출장정지 2경기 및 제재금 300만원 징계

[골닷컴] 김형중 기자 = K리그2 '돌풍의 팀' 화성FC의 윤현필 코치가 과도한 항의로 징계를 받았다.





한국프로축구연맹은 15일 제4차 상벌위원회를 열어 화성 윤현필 코치에 대한 출장정지 2경기와 제재금 300만 원의 징계를 결정했다. 윤현필 코치는 지난 6일 열린 K리그2 15라운드 화성과 수원삼성의 경기에서 경기 중 심판의 판정에 대한 과도한 항의 및 폭언으로 퇴장 당했고, 경기 종료 후에도 주심에게 판정에 대한 항의를 이어갔다.





당시 8경기 무패행진을 달리던 화성은 수원을 홈으로 불러들여 전반 41분 장민준의 선제골로 앞서갔지만, 후반 22분 강현묵에게 동점골을 허용한 뒤, 후반 추가시간 7분 일류첸코에게 역전골을 내주며 패하고 말았다.





윤현필 코치는 후반 44분 조지음 주심의 판정에 강하게 항의를 하다 퇴장 조치됐다. 이어 경기 후에도 다시 과도한 항의를 해 상벌위에 회부되었다.





이날 패배로 무패행진이 끝난 화성은 월드컵 휴식기에 돌입한 현재 7승 4무 4패로 승점 25점, 5위에 올라있다. 후반기 성적에 따라 여전히 플레이오프 진출을 노려볼 수 있는 순위다.





K리그 상벌 규정은 코칭스태프가 심판 판정에 대한 과도한 항의, 난폭한 불만 표시 등을 할 경우, 제재금 부과 또는 출장정지 등의 징계를 할 수 있도록 되어 있다.



