[공식발표] 카탈루냐·벨기에 상대로 친선경기 예정…월드컵 앞둔 한국 여자축구 스페인서 전지훈련

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내년 6월 브라질에서 개막하는 국제축구연맹(FIFA) 여자 월드컵에 참가하는 한국 여자축구가 스페인으로 전지훈련을 떠난다.

14일 대한축구협회에 따르면 신상우 감독이 이끄는 여자 대표팀은 오는 24일부터 내달 3일까지 스페인 카탈루냐에서 전지훈련을 진행한다. 이번 전지훈련은 FIFA가 정한 11·12월 여자 A매치 기간을 활용해 이뤄지며, 현지에서 두 차례 친선경기도 치른다.

첫 경기는 28일 카탈루냐와 맞붙는다. 카탈루냐축구협회는 FIFA 회원국 협회가 아닌 탓에 이 경기는 A매치로 인정되지 않는다. 다만 카탈루냐는 바르셀로나를 비롯해 스페인과 유럽 무대에서 뛰는 선수들로 구성되어 있다. 경기도 관중이 입장하는 공식 경기로 치러진다. FIFA 여자 월드컵 참가를 앞둔 한국으로선 수준 높은 상대와 실전 경험을 쌓을 좋은 기회가 될 전망이다.

두 번째 경기는 12월 2일 벨기에를 상대한다. 이 경기는 A매치로 진행된다. 벨기에는 FIFA 랭킹 20위에 올라 있다. 한국은 지금까지 벨기에와 두 차례 친선경기에서 맞붙어 1무1패로 열세에 놓여 있다. 가장 마지막 경기는 3년 전이다.

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이번 전지훈련은 FIFA 여자 월드컵 조 추첨을 앞두고 치르는 마지막 일정이다. FIFA 여자 월드컵 조 추첨은 12월 12일에 열린다. 개최국 브라질을 제외한 본선 진출국은 12월 7일 발표되는 FIFA 랭킹을 기준으로 4개 포트에 배정된 뒤 4개국씩 8개 조로 나뉜다.

한편, 한국은 지난 12일 2028년 열리는 LA 올림픽 아시아 최종예선 조 추첨에서 북한, 중국, 필리핀과 함께 B조에 편성됐다. 최종예선은 내년 4월 A매치 기간부터 홈 앤드 어웨이 방식으로 진행된다. 각 조 1위만 올림픽 본선에 직행하고, 2위는 플레이오프(PO)를 거쳐야 한다.