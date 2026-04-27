[공식발표] 축구협회, 2028 LA 올림픽 남자 대표팀 감독·코치 공개 채용

[골닷컴] 강동훈 기자 = 대한축구협회가 2028 LA(로스앤젤레스) 올림픽까지 남자 올림픽 대표팀을 이끌 감독과 코치를 공개 채용한다. 이번 채용은 지난 남자 20세 이하(U-20) 대표팀 감독 공개채용에 이어 축구협회의 두 번째 연령별 대표팀 지도자 공개채용이다.

축구협회는 지난 2월 전력강화위원회 회의를 통해 대표팀 운영 체제를 개편하기로 결정한 바 있다. 당시 전력강화위원회는 기존 이민성 감독 체제의 남자 23세 이하(U-23) 대표팀이 아시안게임과 올림픽을 병행 관리하던 방식을 변경하여, 남자 올림픽 대표팀을 별도로 분리해 조기에 가동하기로 결정했다.

다만 이번에는 감독과 코치 1명이 한 팀을 이루는 형태로 지원을 받는다. 자격 요건은 감독의 경우 P급(또는 이에 준하는 자격), 코치는 A급(또는 이에 준하는 자격) 지도자 자격증을 소지해야 한다. 또한 감독과 코치 모두 전문스포츠지도사 2급 이상 자격증을 갖춰야 한다.

모집 기간은 4월 15일부터 27일 오후 5시까지다. 전력강화위원회는 지원자들이 제출한 대표팀 운영 계획서를 바탕으로 1차 서류 심사를 진행한다. 이후 지도 철학과 자질 검증을 위한 심층 인터뷰 등의 평가 절차를 거쳐 5월 초 최종 합격자를 발표할 예정이다.