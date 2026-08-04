[공식발표] 위원장 나가니 오심 인정? 헤이스 입술 터진 그 장면 "페널티킥+경고 부과됐어야"

[골닷컴] 김형중 기자 = 판정 논란이 거셌던 충북청주와 수원삼성의 K리그2 20라운드 경기에 대해 대한축구협회가 오심을 인정했다. 총 세 번의 오심 논란 중 하나만 오심으로 인정되었다. 당시 경기는 양 팀 2-2로 승부를 가르지 못했다.





대한축구협회 심판위원회 심판평가협의체는 4일 보도자료를 통해 충북청주와 수원삼성 경기의 논란에 대해 설명했다.





협의체는 후반 11분 페널티박스 안에서 수원의 헤이스가 상대 수비의 팔꿈치에 맞아 쓰러진 장면에 대해 언급했다. "주심은 경합 상황에서 해당 반칙을 인지하지 못하여 반칙을 선언하지 않았고, 비디오판독(VAR) 담당 심판도 이를 볼을 향한 자연스러운 동작으로 판단하여 온필드리뷰(OFR)를 권고하지 않았다"라며 "경기규칙 제12조상, 볼 플레이와 무관하게 상대 선수에게 팔을 사용하는 것은 반칙이며, 그 행위가 무모한(Reckless) 경우 경고 대상에 해당한다. 본 장면은 페널티지역 내에서 발생하였으므로 페널티킥과 경고가 부과되었어야 한다"라며 오심이었음을 인정했다.





또 후반 45분 상황에 대해서도 다뤘다. 충북청주 측 페널티지역 부근에서, 수원 브루노 실바가 컨트롤하지 못한 볼이 충북청주의 반데이라 몸에 맞고 다시 팔에 맞은 바 있다. 이에 대해 협의체는 "VAR 역시 개입 사유가 없어 확인(Check)만으로 종료되었다"며 "경기규칙 제12조는 볼이 신체에 맞고 굴절된 후 손/팔에 닿은 경우 핸드볼로 처벌하지 않도록 규정하고 있다. 본 장면은 굴절로 인해 방향이 바뀐 전형적 사례로, 핸드볼에 해당하지 않는다. VAR 확인이 없었던 것이 아니라, VAR 확인 후에도 이를 핸드볼이 아닌 것으로 판단하여 그대로 유지된 것"이라고 전했다. 정심이라는 뜻이다.





마지막으로 경기 종료 직전 수원의 새로운 외국인 공격수 두비츠가스가 터트린 헤더 골 취소에 대해서도 알렸다. 당시 두비츠가스는 헤더 골을 넣어지만 주심은 상대 수비를 손으로 밀고 넣었다며 득점을 취소했다. 온필드리뷰는 진행되지 않았고 그대로 경기는 종료됐다. 이 경기에서 가장 논란이 된 장면이었다.





협의체는 "VAR은 주심과 다른 의견이면서 이를 뒤집을 명백한 증거가 있을 때만 온필드리뷰를 권고한다. 이 경우는 주심의 현장 판정이 '명백하고 확실한 오류'에 해당하지 않으므로 VAR이 개입하지 않은 것은 정상적인 프로토콜"이라고 주장했다. 이어 "온필드리뷰가 진행되지 않은 것은 VAR이 확인하지 않은 것이 아니라 VAR 확인 결과 주심과 동일한 의견으로 판정이 그대로 유지되었음을 의미한다"라고 덧붙였다.





협의체는 후반 11분 장면만 오심으로 인정하며 "팬 여러분과 관계된 분들께 진심으로 사과드린다"며 "이번 사안을 무겁게 받아들여 심판 평가와 교육에 철저히 반영해 유사한 오심이 재발하지 않도록 하겠다"라고 밝혔다.





한편, 공교롭게도 문진희 심판위원장이 사퇴한 직후 나온 사안에 대해 오심 인정이 나왔다.