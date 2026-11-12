[공식발표] 숱한 ‘판정논란’ 속 월드컵 초대 못 받자…KFA, 미래 국제심판 양성 위한 아카데미 S코스 3차 교육 진행

대한축구협회(KFA)가 미래 국제심판 양성을 위한 ‘2026 KFA 심판 아카데미 S코스’의 올해 3차 교육을 11일부터 13일까지 천안 코리아풋볼파크에서 개최한다.

2024년 출범한 S코스는 KFA 심판 아카데미(B-A-S코스)의 최상위 과정이다. B, A코스를 거친 젊은 심판 가운데 잠재력이 높은 인원만 선발해 미래의 K리그 및 국제심판으로 육성하며, 과정마다 평가를 실시해 일정 수준 이상의 역량을 보인 심판만 아카데미 교육을 이어갈 수 있다.

S코스는 국제무대로 향하는 관문이기도 하다. 국제심판이 아시아축구연맹(AFC) 엘리트 패널에 들어가기 위해서는 AFC 아카데미 과정을 반드시 거쳐야 하는데, KFA는 S코스에서 두각을 나타낸 심판을 AFC 아카데미에 추천할 계획이다. 올해부터 S코스 수업을 영어로 진행하고 해외 강사를 초청하는 것도 교육생들이 국제 기준의 판정과 소통 능력을 일찍부터 갖추도록 하기 위해서다.

이번 3차 교육은 국제축구연맹(FIFA) 심판 강사인 로쟐리(말레이시아) 강사를 초청해 진행한다. S코스 교육생인 국내 심판 11명과 함께 태국(2명), 몽골(2명), 미얀마(1명)의 영엘리트 심판 5명이 옵저버로 참가해 한국 심판들과 함께 교육을 받는다. 교육생들은 2박 3일간 포지셔닝, 핸드볼, 오프사이드, 전술적 파울 등 주제별 이론·토의와 실기 훈련을 소화한다. KFA 기술·체력강사진도 세션을 맡아 교육을 지원한다.

KFA는 이번 교육을 준비하며 태국, 몽골, 미얀마 심판 부서와 긴밀히 소통해왔다. 이를 바탕으로 S코스 우수 수료생이 해당국 프로리그 경기에 배정되거나 현지 교육과정에 참가하는 상호 교류 프로그램을 추진할 계획이다.

한편, 한국 심판진들은 최근 몇 년간 K리그 내에서 오심을 남발하고, 또 권위주의적인 언행으로 논란이 끊이질 않고 있다. 특히 지난해 외국인 코치를 향한 인종차별과 승인 없이 언론과 인터뷰를 해서 도마 위에 올랐고, 올해는 선수에게 성희롱성 발언을 하고, 과거 승부조작을 사주했다는 정황이 포착돼 축구계에 큰 충격을 안겼다.

특히 지난 7월 문진희 전 축구협회 심판위원장은 국회 문화체육관광위원회의 축구협회 청문회에 증인으로 출석해 태도 논란으로 도마 위에 오르기도 했다. 당시 조국혁신당 김재원 의원이 축구협회 심판위원회 문제에 대해 짚으면서 질의를 하던 도중 문 전 위원장이 말을 끊고 반박하자 “자세 똑바로 하고 공손하게 대답하라”고 불성실한 답변과 태도를 지적했다. 이에 문 전 의원장은 “아니, 의원님은 말씀하고 나는 말 하면 안 되나. 그럼 목소리를 다운시키라”고 언성을 높이며 되받아쳤다.

이어 문 전 위원장의 불성실한 답변과 태도에 대해 항의하는 더불어민주당 조계원 의원에게는 “거기는 끼지 마시고”라고 반말조로 대꾸하면서 질의가 한동안 중단되는 소동이 벌어지기도 했다. 그뿐 아니라 문 전 위원장은 바지 주머니에 손을 찔러 넣고 눈을 부릅뜨는 불량한 태도를 보이면서 공분을 샀다.

결국 축구계 안팎에서 문 전 위원장에 대한 강도 높은 징계와 사퇴를 요구하는 목소리가 끊이질 않았고, 문 전 위원장은 축구협회에 사임서를 제출했다. 이후 KFA는 심판위원회를 개편하고, 심판 역량 강화를 위한 해외 강사 초빙 교육을 진행하는 등 노력했다. 그러나 여전히 개선되지 않으면서 한국 심판진들은 여전히 FIFA의 초대를 받지 못하고 있다.