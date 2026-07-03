[공식발표] 대한축구협회 "월드컵 결과 진심으로 사과... 억측성 보도는 사실과 달라"

[골닷컴] 김형중 기자 = 대한축구협회가 월드컵 실패에 대해 축구팬에게 사과했다. 이어 억측성 보도들에 대해선 사실과 다르다고 못박았다.





협회는 3일 오후 공식 채널을 통해 2026 북중미 월드컵 32강 토너먼트 진출 실패에 대해 사과했다. 협회는 "이번 2026 북중미 월드컵에서 기대와 다른 결과로 실망을 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다. 대한축구협회는 이번 대회의 실패를 교훈삼아 깊은 반성과 성찰로 한국 축구의 미래를 다시 준비해 나가겠다. 여러분의 질타와 비난 모두 겸허히 듣고, 더 나은 한국 축구를 만들기 위해 정진하겠다"라고 전했다.





다만 각종 추측과 억측성 보도에 대해선 선을 그었다. 협회는 "최근 각종 확인되지 않은 제보를 뉴스화한 억측성 보도들은 전혀 사실과 다름도 안내한다"라고 밝혔다.





차기 감독과 회장 선거에 대해서도 전했다. 3일 전력강화위원회 회의를 열어 감독 선임과 관련한 다각도의 방향성을 검토하기로 했다고 했다. 또 회장 선거제도는 협회 정관 준수를 기본으로 하고, 상위 기관인 국제축구연맹(FIFA)과 대한체육회의 정관과도 충돌하지 않아야 한다며 심도 깊은 고민을 진행한다고 전했다.





다음은 협회의 입장문 전문이다.





축구팬 여러분께 드리는 글





변함없이 한국 축구를 걱정하고 사랑해주시는 축구팬 여러분,





이번 2026 북중미 월드컵에서 기대와 다른 결과로 실망을 드린 점에 대해 진심으로 사과드립니다.





대한축구협회는 이번 대회의 실패를 교훈삼아 깊은 반성과 성찰로 한국 축구의 미래를 다시 준비해 나가겠습니다. 여러분의 질타와 비난 모두 겸허히 듣고, 더 나은 한국 축구를 만들기 위해 정진하겠습니다.





더불어, 최근 각종 확인되지 않은 제보를 뉴스화한 억측성 보도들은 전혀 사실과 다름도 안내합니다.





다시 한 번, 한국 축구를 진심으로 걱정하는 축구팬 여러분들에게 심려를 끼친 점에 대해 고개숙여 사과드리며, 저희 협회는 앞으로도 축구 본연의 숭고한 가치와 순수함을 지켜나가기 위해 노력할 것임을 약속드립니다.





끝으로 많은 관심을 갖고 계신 차기 감독 선임 및 회장 선거와 관련하여 다음과 같이 안내하오니 참고 부탁드립니다.





□ 차기 감독 선임 관련

- 전력강화위원회는 오늘(3일) 회의를 열어 감독 선임과 관련한 다각도의 방향성을 검토키로 의견을 모았습니다.

- 전강위는 국가대표팀이 흔들림 없이 아시안컵을 준비할 수 있도록, 대표팀 운영의 안정성 확보를 최우선으로 고려하여 후속 회의를 통해 하반기 A매치 일정 등에 차질이 없도록 논의를 이어갈 계획입니다.





□ 회장 선거 관련

- 현재 협회 정관상 회장 궐위시 60일 이내 선거를 진행하도록 되어 있습니다.

- 선거제도는 협회 정관 준수를 기본으로 하되, 대한축구협회의 상위 기관인 국제축구연맹(FIFA)과 대한체육회의 정관과도 충돌하지 않아야 합니다. 이에 따라 협회는 현재 다각적이고 심도 깊은 고민을 진행하고 있습니다.



