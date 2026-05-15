[공식발표] 골문 완전히 틀어막은 부천 수문장 김형근, K리그1 14라운드 MVP 선정

[골닷컴] 강동훈 기자 = 골문을 완전히 틀어막으면서 그야말로 인생 경기를 펼친 김형근(부천FC)가 하나은행 K리그1 2026 14라운드 MVP(최우수선수)를 수상했다. 4경기 무패행진(2승2무)을 이어간 강원FC는 베스트 팀으로 선정됐다.

한국프로축구연맹은 K리그1 14라운드 MVP와 베스트 매치, 베스트 팀, 베스트11을 15일 발표했다. MVP는 김형근이 받았다. 그는 13일 부천종합운동장에서 열린 전북 현대전에서 수차례 결정적인 선방을 펼치며 0대 0 무실점 경기를 이끌었다.

이날 부천은 전반 2분 만에 퇴장자가 나오면서 수적 열세에 놓였다. 불리한 흐름 속 주도권을 내준 채 끌려갔다. 실제 전북은 수적 우위 속 공세를 퍼부으며 몰아붙였다. 하지만 김형근이 놀라운 선방쇼를 선보이면서 골문을 완전히 틀어막았다. 이날 그는 유효슈팅 10개를 막아내는 경이로운 활약을 펼치면서 귀중한 승점 1점을 따오는 데 앞장섰다.

베스트 매치는 13일 울산문수축구경기장에서 열린 울산 HD와 제주 유나이티드 맞대결이다. 이날 두 팀은 팽팽한 공방전 끝에 울산이 2대 1로 승리했다. 이날 승리한 울산은 3연승을 달렸다. 베스트 팀은 12일 강릉하이원아레나에서 열린 대전 하나시티즌전에서 2대 0 승리를 거둔 강원이다.

베스트11에는 MVP에 선정된 김형근을 비롯하여 김대원과 모재현, 이기혁(이상 강원), 보야니치, 이동경, 트로야크(이상 울산 HD), 어정원, 전민광(이상 포항 스틸러스), 패트릭(부천), 후이즈(FC서울)가 이름을 올렸다.