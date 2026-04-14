‘골문 구석으로 향하는 슈팅 선방’ 포항 황인재, 2~3월 K리그 이달의 세이브 수상

[골닷컴] 강동훈 기자 = 황인재(포항 스틸러스)가 2026시즌 2~3월 K리그 이달의 세이브 수상자로 선정됐다. 링티가 후원하는 이달의 세이브는 매월 가장 인상 깊은 선방을 펼친 선수에게 수여하는 상이다.

수상자는 두 명의 후보를 대상으로 진행하는 팬 투표 결과에 따라 결정된다. 투표는 K리그 멤버십 어플리케이션 ‘Kick’(80%)과 링티 공식몰(20%)을 통해 집계된다. ‘Kick’에서는 가입자당 하루 1회씩, 투표 기간 총 3회 참여할 수 있으며, 링티 공식몰에서는 가입자당 1회 투표 가능하다. 또한, 링티 공식몰을 통해 투표에 참여한 모든 팬에게는 링티 적립금을 포함한 다양한 경품이 제공된다.

14일 한국프로축구연맹에 따르면 2~3월 이달의 세이브은 K리그1 1~5라운드를 대상으로 했고, 후보에는 황인재와 이창근(대전 하나시티즌)이 이름을 올렸다. 황인재는 5라운드 부천FC전에서 후반 38분 골문 구석으로 향하는 슈팅을 역동적으로 선방했다. 이창근은 4라운드 인천 유나이티드전 전반 35분 강력한 헤딩슛을 막으며 후보에 올랐다.

‘Kick’과 링티 공식몰을 통해 진행된 팬 투표는 이달 9일부터 11일까지 3일간 진행됐다. 그 결과 황인재가 58.3점(3,684표)을 받아 41.7점(3,155표)을 받은 이창근을 제치고 2~3월 이달의 세이브를 차지했다. 수상자 황인재에게는 상금 100만 원과 함께 트로피가 주어진다. 프로축구연맹은 올해도 이달의 세이브 수상자의 친필 사인이 담긴 레플리카 트로피를 제작해 기부 경매를 진행할 예정이다.