골대 불운에 운 '韓 축구 에이스' 이강인, 팀 내 최저 평점 '혹평'…西 매체는 "볼 잡을 때마다 날카로워"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 골대 불운에 울었다.

아틀레티코는 지난달 31일(이하 한국시간) 스페인 발렌시아의 에스타디 시우타트 데 발렌시아에서 열린 레반테 UD와 2026/27 라리가 11라운드 원정 경기에서 알레한드로 그리말도와 줄리아노 시메오네의 연속골에 힘입어 2-0으로 승리했다.

이로써 아틀레티코는 7연승을 질주하며 9승 1무 1패(승점 28)를 기록했고, 1경기를 덜 치른 2위 바르셀로나(10경기 9승 1패·승점 27)를 제치고 1위로 도약했다.

이날 훌리안 알바레스와 함께 최전방 공격수로 선발 출전한 이강인은 후반 22분 조너선 데이비드와 교체되기 전까지 67분을 소화했다. 후반 10분 아크 부근에서 강력한 왼발 중거리 슈팅으로 크로스바를 강타하는 등 여러 차례 위협적인 모습을 보였지만 공격 포인트를 올리지는 못했다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 패스 성공률 91%(31/34), 볼 터치 50회, 볼 회수 4회, 공격 지역 패스 3회, 롱 패스 성공 3회, 지상 경합 성공 2회, 슈팅 1회, 드리블 성공 1회 등을 기록하며 평점 6.4를 받았다. 선발로 나선 아틀레티코 선수 가운데 최저 평점이었다.

스페인 매체 '디아리오 아스'는 이강인의 활약을 두고 "디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 이강인이 경기에 더 많이 관여할 수 있는 포지션을 찾고자 고심하고 있다. 세컨드 스트라이커 자리에서는 오랜 시간 존재감을 드러내지 못할 때가 있기 때문"이라고 평가했다.

그러면서도 "분명한 점은 이강인이 볼을 잡을 때마다 날카로운 모습을 보인다는 것이다. 비록 레반테전에서는 골대가 득점을 가로막았지만 그는 부지런히 움직이며 다른 동료를 돕고자 했다"고 덧붙였다.

다만 6경기 연속 공격 포인트를 기록하지 못하고 있다는 점을 감안하면 시메오네 감독의 신뢰에 보답하기 위해서라도 이른 시일 내에 존재감을 증명할 필요가 있어 보인다. 아틀레티코와 이강인은 오는 4일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 바이에른 뮌헨과 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전 홈 경기를 치른다.