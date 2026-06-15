‘골대, 골대, 골대, 골대!’ 홍명보호 4-0으로 격파한 코트디부아르, 에콰도르에 1-0 승리... 맨유 디알로 결승골

[골닷컴] 김형중 기자 = 홍명보호에 4골을 퍼부으며 울렸던 아프리카의 강호 코트디부아르가 남미의 복병 에콰도르에 극장승을 거뒀다.





코트디부아르는 15일 오전 8시 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 E조 에콰도르와 1차전에서 1-0으로 승리했다. 후반 44분 아마두 디알로가 결승골을 터트렸고, 에콰도르는 골대를 3번이나 맞췄지만 득점에 실패했고, 후반 막판 실점하며 무너졌다.





코트디부아르는 4-4-2로 나왔다. 엘리예 와히와 바주마나 투레가 투톱을 형성했고, 니콜라 페페, 프랑크 케시에, 세코 포파나, 얀 디오망데가 허리진을 구성했다. 포백은 겔라 두에, 윌프레드 싱고, 에마뉘엘 아그바두, 길랭 코낭이 나왔다. 골문은 야히아 포파나가 지켰다.





에콰도르는 3-4-3으로 맞섰다. 에네르 발렌시아와 존 예보아, 곤살로 플라타의 스리톱과 페드로 비테, 모이세스 카이세도, 알란 프랑코, 알란 민다가 중원을 구성했다. 스리백에는 피에로 인카피에, 윌리안 파초, 호엘 오르도네스가 나왔고, 장갑은 에르난 갈린데스가 꼈다.





초반부터 에콰도르가 공격적으로 나왔다. 전반 2분 모이세스 카이세도가 포문을 열었고, 14분 존 예보아의 슈팅도 나왔지만 높게 떴다. 코트디부아르는 세코 포파나와 엘리예 와히가 슈팅을 시도했지만 모두 막히고 말았다.





전반 23분 에콰도르의 존 예보아가 때린 왼발 슈팅이 크로스바를 맞췄다. 7분 뒤 알란 민다의 오른발 슈팅도 크로스바를 강타했다. 전반에만 골대 불운을 두 번이나 겪은 에콰도르가 아쉬움에 머리를 감쌌다. 양 팀의 전반전은 0-0으로 종료됐다.





후반에도 골대 불운이 계속 됐다. 후반 1분 에네르 발렌시아가 왼쪽에서 왼발로 때린 슈팅이 왼쪽 골포스트에 맞았다. 무려 세 번이나 골대를 맞춘 에콰도르였다. 골대 불운은 코트디부아르에게도 이어졌다. 후반 7분 엘리예 와히가 왼쪽에서 중앙으로 치고 들어가며 오른발 슈팅을 때렸지만 크로스바를 강타했다.





후반 막판까지 양 팀은 팽팽한 경기를 펼쳤다. 끝까지 치열한 몸싸움을 벌이며 득점을 노렸지만 수비의 벽은 단단했다. 후반 44분 교체자원 아마두 디알로가 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 이 골이 결국 결승골이 되었고 경기는 골대를 한 번 맞춘 코트디부아르가 세 번 맞춘 에콰도르에 승리를 거뒀다.



