'골대 강타→충격의 조기 교체' 이강인, AT 마드리드 이적 후 최저 평점…시메오네 감독은 "모두 코치진 책임" 자책

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25)이 아틀레티코 마드리드 이적 후 최저 평점을 경신했다.

아틀레티코는 5일(이하 한국시간) 스페인 빌바오의 에스타디오 산 마메스에서 열린 아틀레틱 클루브와 2026/27 라리가 4라운드 원정 경기에서 0-3으로 패했다.

이날 패배로 아틀레티코는 무패 행진을 3경기(2승 1무)에서 마감했고, 순위표에서도 6위(2승 1무 1패·승점 7)로 내려앉았다. 반면 아틀레틱은 2연패 이후 2연승을 질주하며 반등의 신호탄을 쏘아 올렸다.

이강인은 이번 경기에서도 최전방 공격수로 선발 출전해 아틀레틱 골문을 겨냥했다. 전반 3분에는 박스 안에서 유리 베르치체와 몸싸움을 이겨낸 뒤 시도한 오른발 슈팅이 왼쪽 골포스트 안쪽을 강타하고 튕겨 나와 탄식을 자아냈다.

전반 23분에는 아크 정면에서 연결한 절묘한 패스가 알렉스 바에나의 박스 안 오른발 슈팅으로 이어졌지만, 우나이 시몬의 정면으로 향하며 아쉬움을 남겼다. 이후 이강인은 비교적 이른 후반 14분 훌리안 알바레스와 교체됐다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 59분을 소화하며 패스 성공률 78%(18/23), 볼 터치 41회, 공격 지역 패스 4회, 지상 경합 성공 4회, 드리블 성공 3회, 슈팅 2회 등을 기록했다.

매체는 이강인에게 아틀레티코 이적 후 최저 평점인 6.7을 부여했다. 이강인은 지난달 20일 말라가전에서 7.9점, 24일 비야레알전에서 7.3점, 30일 세비야전에서 7.9점을 받았다. 다만 아틀레티코가 크게 패한 점을 감안하면 평점만으로 이강인의 활약을 평가하기에는 다소 무리가 있다.

스페인 매체 '디아리오 아스'는 이강인의 활약을 두고 "첫 기회에서 보여 준 장면으로 경기의 흐름을 바꿀 수도 있었다. 이강인은 좁은 공간에서 상대 수비수 1명을 제친 뒤 오른발 슈팅을 시도했고, 이는 골포스트 안쪽을 강타했다"며 "경기에 적극적으로 관여했고, 슈팅할 공간을 찾고자 했지만 전반에 받은 경고 때문인지 후반 들어 교체됐다"고 전했다.

디에고 시메오네(56) 아틀레티코 감독은 패배의 책임을 자신과 코치진에 돌렸다. 시메오네는 경기 후 인터뷰에서 "후반 초반 5분은 우리에게 일종의 경고였다. 연이은 실점 이후 경기는 완전히 다른 양상으로 흘러갔다. 상대는 수비적으로 잘 정돈돼 있었고, 이길 자격이 있었다. 우리가 할 수 있는 일은 많지 않았다"며 "가장 큰 책임은 코치진에 있다"고 아쉬움을 감추지 못했다.