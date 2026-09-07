“곧 만나요, 오래 걸리지 않을 거예요” 부정맥 진단받은 맥토미니, 금주 수술 예정…빠르면 10월 이후 복귀 전망

부정맥 진단을 받은 스콧 맥토미니(29·나폴리)가 수술대에 오른다.

글로벌 스포츠 전문 매체 디 애슬레틱은 7일(한국시간) “나폴리와 스코틀랜드 국가대표 미드필더 맥토미니는 이번 주에 간단한 심장 시술을 받을 예정”이라며 “이로 인해 한 달 이상 경기에 출전하지 못하게 될 것”이라고 보도했다.

보도에 따르면 맥토미니는 지난달 31일 이탈리아 나폴리의 스타디오 디에고 아르만도 마라도나에서 열린 코모와 이탈리아 세리에A 2라운드 홈경기에서 선발 출전했다가 후반 11분 교체됐다. 이후 그는 정밀 검사를 받은 결과 부정맥 진단을 받았다.

부정맥은 심장이 뛰는 속도나 리듬이 정상 범위를 벗어나 너무 빠르거나, 너무 느리거나, 불규칙하게 뛰는 질환이다. 나이나 증상, 원인 질환 유무, 위험인자 여부 등에 따라 약물치료, 수술, 시술 등을 결정하는데, 맥토미니는 의료진과 상의 끝에 수술을 받기로 했다.

사실 맥토미니의 부정맥은 유전적 질환으로 알려져 있으며, 2년 전 나폴리 유니폼을 입기 전에 처음 발견됐다. 다만 당시에는 즉각적인 수술이 필요하지 않아 평상시대로 선수 생활을 이어갔다. 그러나 최근 부정맥 수치가 상승해 수술을 받는 것이 좋겠다는 권고를 받았다.

맥토미니는 금주에 영국의 리버풀에 위치한 한 병원에서 수술을 받기로 했다. 현지에선 그가 최소 한 달 이상 전열에서 이탈할 거로 전망, 9~10월 국제축구연맹(FIFA) A매치 휴식기 이후에 복귀할 것으로 예상하고 있다.

맥토미니는 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “곧 만나요, 오래 걸리지 않을 거예요”라고 게시글을 남기면서 걱정하는 팬들을 안심시켰다. 팬들은 이에 “건강하게 돌아왔으면 좋겠다” “빠르게 회복해” “제일 중요한 건 건강이다. 쾌유를 빈다” 등 응원 메시지를 보냈다.

한편, 이탈리아 축구계는 심장 질환에 대한 엄격한 규정을 두고 있다. 1977년과 2018년 각각 레나토 쿠리와 다비데 아스토리가 심장마비로 사망한 사건 때문이다. 이에 심장 질환이 있거나 관련 수술을 받은 선수는 복귀하기 전에 세리에A의 스포츠 적합성 요건을 통과해야 한다.