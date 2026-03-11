계속된 부진에 칼 빼든 리버풀, "이미 알론소와 3년 계약" 伊 1티어 기자 충격 보도 나왔다…관건은 UCL 우승 여부

[골닷컴] 배웅기 기자 = '레전드의 귀환'이다. 리버풀이 올여름 성적 부진의 책임을 물어 아르네 슬롯(47) 감독을 경질하고 샤비 알론소(44) 감독을 선임할 전망이다.

이탈리아 이적시장 전문가 알프레도 페둘라 기자는 10일(이하 한국시간) "리버풀이 슬롯의 후임으로 알론소를 검토하고 있다. 최근 레알 마드리드에서 경질된 알론소는 오는 7월 사령탑으로 복귀할 준비가 됐다"고 밝혔다.

그러면서 스페인 매체 'Ok디아리오'의 9일 보도를 인용해 "알론소는 이미 리버풀과 3년 계약을 체결한 상황이다. 구단은 슬롯과 재계약을 하지 않을 것으로 보인다. 그는 지난 시즌 리버풀의 프리미어리그(PL) 우승을 이끌었으나 거대한 규모의 여름 이적시장을 보낸 올 시즌 부진한 모습을 보이고 있다"고 전했다.

리버풀은 이번 시즌 성적 부진과 알론소의 경질이 겹치자 계속해서 물밑 접촉을 이어 온 것으로 알려졌다. 스페인 매체 '아스'의 호세 펠릭스 디아스 기자는 과거 "리버풀이 알론소의 측근과 접촉해 선임 가능성을 파악했다. 그는 현재 휴식을 취하고 있으나 긍정적인 답변을 내놓았다"고 주장했다.

디아스는 "알론소는 결정을 내리기 전 인내심을 갖고 기다리고 있지만 이미 안필드(영국 리버풀의 리버풀 홈구장)에서 환영받을 것임을 알고 있다. 리버풀은 가까운 미래나 다음 시즌 알론소와 함께하는 걸 기대하고 있으며 그 역시 이 사실에 매우 행복해한다. 관계자는 알론소가 안필드로 돌아가기로 결심한 사실을 알고 있다"고 덧붙였다.

알론소는 1월 레알과 상호 합의에 따라 계약을 해지했다. 표면적으로는 합의였으나 사실상 경질에 가까웠다. 페데리코 발베르데·비니시우스 주니오르 등과 관계가 악화되는 등 선수단 장악에 어려움을 겪었고, 2026 수페르코파 데 에스파냐 결승전에서 바르셀로나에 패하며 준우승에 그친 게 결정타가 됐다.

경질 직후에도 러브콜이 끊이지 않았으나 알론소의 선택은 휴식이었다. 일각에서는 현역 시절 몸담은 리버풀 부임을 준비하는 게 아니냐는 관측이 제기됐다. 실제로 올 시즌 리버풀은 PL 6위(29경기 14승 6무 9패·승점 48)로 부진을 면치 못하면서 슬롯의 경질 가능성이 대두되고 있다.

슬롯이 유임하는 유일한 경우의 수는 이번 시즌 리버풀의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 우승이다. Ok디아리오는 "슬롯은 UCL에서 극적인 반전을 이루지 못하는 한 경질될 것"이라고 강조했다. 매체가 표현한 '극적인 반전'은 사실상 우승을 의미한다. 리버풀은 16강에 올라 갈라타사라이 SK와 1, 2차전 맞대결을 앞두고 있다.