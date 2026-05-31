[경기 후 인터뷰] ‘인간승리’ 조규성의 고지대 체험, “평소보다 볼이 빠르더라, 적응해야 한다”

[골닷컴] 김형중 기자 = 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀이 트리니다드토바고와 평가전에서 대승을 거뒀다. 장기 부상을 극복한 ‘인간승리’의 표본 조규성은 멀티골을 폭발하며 컨디션을 끌어올렸다.





대표팀은 31일 오전 10시(이하 한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티의 브리검영대학교에서 열린 트리니다드토바고와의 평가전에서 5-0으로 승리했다. 전반전 손흥민의 멀티골과 후반전 조규성 2골, 황희찬 1골을 묶어 5골 차 대승을 거뒀다.





홍명보 감독은 스리백을 선택했다. 조현우 골키퍼가 골문을 지켰고, 이기혁과 조유민, 이한범이 수비진을 구성했다. 중원은 백승호와 김진규 조합으로 나왔고 양 측면은 옌스 카스트로프와 김문환이 먼저 나왔다. 최전방에는 손흥민이 섰고, 배준호와 이동경이 뒤에서 지원했다.





전반 40분 손흥민의 김문환의 도움을 받아 선제골을 터트렸다. 3분 뒤에는 배준호가 얻은 페널티킥을 손흥민이 직접 차 넣어 스코어를 벌렸다. 후반 20분에는 교체 투입된 조규성이 이동경의 아웃프런트 크로스를 머리로 받아 넣었다. 이어 황희찬의 페널티킥 득점과 조규성의 쐐기골이 터지며 5골 차 완승의 마침표를 찍었다.





해발 1460미터의 고지대에서 열린 경기임에도 불구하고 대표팀은 상대를 압도했다. 지난 19일에 솔트레이크시티에 입성해 적응 훈련을 착실히 임한 것이 성공적이었다는 것이 입증됐다.





경기 후 TV 중계 인터뷰에 나선 조규성은 “이렇게 다득점으로 승리해서 기쁘다. 공격수들이 각자 공격포인트를 한 것 같아 기쁘다. 다음 경기도 잘 준비하겠다”라고 소감을 밝혔다.





고지대 경기에 대한 질문에는 “아무래도 공이 평소보다 빠른 걸 체감했다. 체력적인 부분, 특히 입이 바짝 마른다고 선수들과 느꼈다. 적응해야 한다”라고 밝혔다.





4일 같은 시각에는 엘살바도르와 평가전이 열린다. 조규성은 “엘살바도르전이 월드컵 가기 전 마지막 평가전인데 승리로 잘 마무리하고 월드컵에서 좋은 모습 보이고 싶다”라며 각오를 다졌다.