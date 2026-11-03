경기 중 니킥으로 상대 선수 사망 이르게 한 골키퍼, '패닉' 빠졌다…최대 징역 4년 가능성→스페인 경찰 수사 착수

[골닷컴] 배웅기 기자 = 경기 중 니킥으로 고(故) 헤수스 데 미겔을 사망에 이르게 한 헤수스 우오노(25·안도라)가 패닉에 빠졌다는 후문이다.

CD 테네리페는 3일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 데 미겔의 부고를 전했다. 그는 지난 2일 스페인 테네리페의 에스타디오 엘리오도로 로드리게스 로페스에서 치러진 안도라와 2026/27 라리가 2 12라운드 홈 경기에서 후반 14분 교체 출전했다. 데 미겔은 후반 추가시간 볼을 처리하러 골문을 비우고 튀어나온 우오노와 강하게 충돌했고, 의식을 잃은 뒤 병원으로 이송됐다.

당시 데 미겔은 우오노의 무릎에 그대로 가슴을 가격당했다. 마누엘 앙헬 페레스 에르난데스 주심은 곧바로 우오노에게 레드카드를 꺼내 들었고, 데 미겔은 5분가량 응급 처치를 받은 뒤 구급차에 실려 경기장을 떠났다.

스페인 매체 '마르카' 등 복수의 현지 매체에 따르면 데 미겔은 구급차에서 심정지를 겪었지만 의료진의 심폐소생술(CPR)로 맥박을 회복했고, 이후 경기장 인근 누에스트라 세뇨라 데 칸델라리아 대학병원 중환자실로 옮겨졌다. 애초 테네리페는 데 미겔이 위중한 가운데서도 안정을 유지하고 있다고 발표했다.

그러나 데 미겔의 몸 상태는 불과 몇 시간 만에 급격히 악화했고, 그는 끝내 눈을 뜨지 못했다. 테네리페는 "구단은 큰 상심에 빠진 유가족과 고인을 아낀 모든 이 그리고 비보에 눈물 흘리는 모든 테네리페 구성원과 함께 슬픔을 나누고 있다"며 "데 미겔의 유가족은 모든 지지와 위로의 마음에 깊은 감사를 표한다. 아울러 유가족의 사생활을 최대한 존중해 줄 것을 부탁한다"고 밝혔다.

다음 경기 AND 스페인 D2 08:00 MLL

우오노 역시 데 미겔의 비보에 큰 충격을 받은 것으로 알려졌다. 마르카는 3일 "우오노는 완전한 패닉에 빠져 있다. 그는 경기 후 데 미겔의 유가족에게 직접 연락해 사과의 뜻을 전하고자 했지만, 선수가 끝내 사망하면서 상황이 한층 더 심각해졌다"며 "이번 사고 이후 일부 팬은 우오노를 '살인자'로 불렀고, 우오노는 사회관계망서비스(SNS)에서 쏟아지는 비난에 결국 댓글란을 폐쇄했다"고 보도했다.

일각에서는 우오노의 형사 처벌 가능성이 거론되고 있다. 스페인 매체 '에페'는 같은 날 "스페인 경찰청이 데 미겔의 사망 사건 수사에 착수했다. 이미 사법 당국의 감독 아래 조사가 진행되고 있다"며 "카나리아 제도 고등 법원 관계자는 '자연사가 아닌 모든 사망 사건은 사법 당국이 직권 수사하게 돼 있다'고 설명했다"고 전했다.

다만 호세 루이스 산체스 하우레기 산타크루스데테네리페 검찰청장은 매체와 인터뷰에서 "스포츠 경기 중 발생한 부상은 경기가 중단된 상황에서 한 선수가 다른 선수를 폭행한 경우가 아닌 한 형사 처벌 대상이 되지 않는다는 것이 스페인 대법원의 오랜 판례"라며 "우선 주심의 경기 보고서에 적힌 내용을 확인하고 그 후 징계위원회가 내릴 결정에 따라야 한다. 구체적으로 우오노의 플레이에 상해를 입히려는 고의성이 있었는지 여부를 지켜봐야 한다"고 형사 재판이 열릴지에 대해 신중한 태도를 보였다.