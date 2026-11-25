[골닷컴] 배웅기 기자 = 경기 중 충돌로 고(故) 헤수스 데 미겔을 사망에 이르게 한 헤수스 오워노(25·안도라)가 훈련에 복귀했다.

글로벌 매체 'ESPN'은 25일(이하 한국시간) "오워노가 지난주부터 개인 훈련을 소화하고 있다. 팀 훈련 복귀 시점은 아직 정해지지 않았다"며 "사고 후 공식 석상에 나타나지 않던 그는 최근 치러진 CD 레가네스전(1-3 패)에서 처음 모습을 드러냈다. 이날 경기는 킥오프 전 데 미겔을 기리는 묵념으로 시작됐다"고 보도했다.

앞서 오워노는 2일 스페인 테네리페의 에스타디오 엘리오도로 로드리게스 로페스에서 열린 CD 테네리페와 2026/27 라리가 2 12라운드 원정 경기에서 경합을 벌이던 중 무릎으로 데 미겔의 가슴을 가격했다. 이후 데 미겔은 5분가량 응급 처치를 받은 뒤 구급차를 타고 경기장을 떠났고, 이튿날 몸 상태가 급격히 악화돼 끝내 눈을 뜨지 못했다.

당시 테네리페는 공식 홈페이지를 통해 "구단은 큰 상심에 빠진 데 미겔의 유가족과 고인을 아낀 모든 이 그리고 비보에 눈물 흘리는 모든 테네리페 구성원과 함께 슬픔을 나누고 있다"며 "유가족은 모든 지지와 위로의 마음에 깊은 감사를 표한다. 아울러 유가족의 사생활을 최대한 존중해 줄 것을 부탁한다"고 밝혔다.

오워노 역시 비보에 큰 충격을 받은 것으로 알려졌다. 스페인 매체 '마르카'는 3일 "오워노는 완전한 패닉에 빠져 있다. 그는 경기 후 데 미겔의 유가족에게 직접 연락해 사과의 뜻을 전하고자 했지만, 선수가 끝내 사망하면서 상황이 한층 더 심각해졌다"며 "이번 사고 이후 일부 팬은 오워노를 '살인자'로 불렀고, 오워노는 사회관계망서비스(SNS)에서 쏟아지는 비난에 결국 댓글란을 폐쇄했다"고 전했다.

이후 14일 스페인왕립축구연맹(RFEF) 징계위원회는 오워노에게 12경기 출전 정지 징계를 내렸다. 다만 징계 수위를 두고는 안도라와 테네리페 간 시각차가 존재했다. 제라르 피케 안도라 구단주는 최근 한 인터뷰를 통해 "오워노가 다시 경기에 나설 준비를 마치기까지는 열두 경기 이상의 시간이 필요할 것"이라면서도 "그에게 부과된 징계는 결과에 책임을 묻는 처사다. 징계는 결과가 아닌 행위 자체를 기준으로 내려져야 한다"고 말했다.

이에 알바로 세르베라 테네리페 감독은 "내 주변에도 이번 일을 다르게 바라보는 사람이 있다. 그러나 피케는 행위 자체를 들여다봐야 한다"며 "그간 공개적인 발언을 자제해 왔고 앞으로도 그럴 생각이지만 충분히 일어나지 않을 수 있는 장면이었다. 그의 말처럼 매일같이 일어나는 흔한 일은 아니라고 생각한다"고 목소리를 높였다.

일각에서는 오워노의 형사 처벌 가능성이 거론되고 있다. 다만 호세 루이스 산체스 하우레기 산타크루스데테네리페 검찰청장은 3일 스페인 매체 '에페'와 인터뷰에서 "스포츠 경기 중 발생한 부상은 경기가 중단된 상황에서 한 선수가 다른 선수를 폭행한 경우가 아닌 한 형사 처벌 대상이 되지 않는다는 것이 스페인 대법원의 오랜 판례"라며 "우선 주심의 경기 보고서에 적힌 내용을 확인하고 그 후 징계위원회가 내릴 결정에 따라야 한다. 구체적으로 오워노의 플레이에 상해를 입히려는 고의성이 있었는지 여부를 지켜봐야 한다"고 신중한 태도를 보였다.