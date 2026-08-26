경기 내내 야유와 비난 시달린 '이강인 동료' 알바레스, 결국 AT 마드리드 떠나나…"아스널, 클럽 레코드 지불 불사"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 훌리안 알바레스(26·아틀레티코 마드리드)가 돌아올 수 없는 강을 건넌 분위기다. 올여름 이적시장 마감 전 아스널로 향할 수 있다는 주장이 제기됐다.

글로벌 매체 'ESPN'은 지난 24일(이하 한국시간) "아스널은 올여름 이적시장 마감을 일주일여 앞두고 알바레스 영입에 나설 준비가 돼 있다. 그는 구단의 최우선 영입 후보이며, 이미 사전 작업의 상당 부분이 진행됐다. 이에 따라 아스널은 영입 가능성이 생길 경우 신속히 움직일 수 있는 상황"이라고 보도했다.

이어 "알바레스는 프리미어리그(PL) 복귀보다 바르셀로나 이적을 선호하고 있지만, 아틀레티코는 바르셀로나에 매각하는 방안을 강하게 반대하고 있다"며 "이러한 가운데 아스널이 대안으로 떠올랐다. 구단은 2023년 데클란 라이스 영입 당시 지불한 클럽 레코드 1억 500만 파운드(약 1천 981억 원) 이상을 투자할 용의가 있다"고 전했다.

다만 알바레스가 바르셀로나 이적을 원하고 있는 데다 아틀레티코 역시 매각을 고려하지 않으면서 협상이 교착 상태에 빠졌다. 설상가상으로 알바레스는 같은 날 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 비야레알과 2026/27 라리가 2라운드 홈 경기(2-2 무승부)에서 수많은 홈 팬의 야유와 비난에 시달려야 했다.

경기 종료 후에는 관중석을 향해 인사하지 않고 홀로 라커룸으로 향해 논란이 됐다. 그러나 이는 알바레스의 독단적인 행동이 아닌 충돌을 우려한 아틀레티코의 조치인 것으로 전해졌다.

이날 후반 21분 교체 투입된 알바레스는 야유와 비난을 의식한 탓인지 별다른 활약을 보이지 못했다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 알바레스는 패스 성공률 90%(9/10), 볼 터치 12회, 기회 창출 1회, 슈팅 1회 등을 기록하며 평점 6.1을 받았다.

알바레스의 거취는 올여름 이적시장의 '뜨거운 감자'다. 알바레스는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 기간 중 바르셀로나로 떠나고 싶다는 뜻을 내비쳤고, 아틀레티코가 이적을 허용하지 않겠다는 강경한 입장을 고수하자 훈련 불참을 고려하기도 했다. 우선 훈련에 합류했지만, 양측의 관계는 좀처럼 회복되지 않는 모양새다.

바르셀로나는 여전히 알바레스의 동향을 주시하고 있는 것으로 알려졌다. 주안 라포르타 바르셀로나 회장은 최근 스페인 매체 '마르카'와 인터뷰에서 "큰 구단이라면 뛰고 싶어 하지 않는 선수를 데리고 있을 수 없다. 바르셀로나에 오지 못할 것으로 생각한 선수가 결국 합류한 사례는 많다"고 말하며 '알바레스 흔들기'에 나선 바 있다.