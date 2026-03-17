‘결승골’ 이동경, K리그1 3라운드 MVP 선정…울산은 베스트팀 선정 [공식발표]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 결승골을 터뜨리는 등 공격 지역에서 맹활약을 펼친 이동경(울산)이 하나은행 K리그1 2026 3라운드 MVP(최우수선수)로 선정됐다. 이동경의 활약상 속 2연승을 거둔 울산은 베스트팀에 선정됐다.

한국프로축구연맹은 K리그1 3라운드 MVP와 베스트 매치, 베스트 팀, 베스트11을 17일 발표했다. MVP는 이동경이 받았다. 그는 15일 부천종합운동장에서 열린 부천전에서 결승골을 기록하며 울산의 2대1 승리를 이끌었다.

이동경은 후반 25분 본인이 얻어낸 페널티킥(PK) 찬스에서 키커로 나서 성공시키며 역전승을 완성했다. 또 중원과 공격을 오가는 활발한 움직임과 결정적인 순간의 침착한 마무리로 승리에 크게 기여했다.

베스트 매치 또한 부천과 울산의 맞대결이다. 양 팀은 치열한 공방전을 펼치면서 멋진 승부를 연출했고, 울산이 2대 1로 역전승을 거뒀다. 이날 승리로 2연승을 기록하면서 상승세를 이어간 울산은 베스트 팀에도 선정됐다.

베스트11에는 MVP에 선정된 이동경을 비롯하여 보야니치, 야고, 최석현(이상 울산), 로스, 이승모, 정승원(이상 서울), 김경민(광주), 무고사(인천), 이호재(포항), 하창래(대전)가 이름을 올렸다.

한편 베스트11과 MVP는 프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 경기에 배정된 TSG 위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다.

이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG 위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 비프로 평점을 종합해 해당 라운드의 베스트11을 최종 결정하게 된다. MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.