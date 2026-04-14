‘결승골’ 김대원, K리그1 7라운드 MVP 선정…강원은 2라운드 연속 베스트팀 [공식발표]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 결승골을 터뜨리는 등 공격 지역에서 맹활약을 펼친 김대원(강원FC)이 하나은행 K리그1 2026 7라운드 MVP(최우수선수)로 선정됐다. 김대원의 활약상 속 2연승을 거둔 강원은 베스트팀에 선정됐다.

한국프로축구연맹은 K리그1 7라운드 MVP와 베스트 매치, 베스트 팀, 베스트11을 14일 발표했다. MVP는 김대원이 받았다. 그는 12일 대전월드컵경기장에서 열린 대전 하나시티즌전에서 결승골을 기록하며 팀의 2대 0 승리를 이끌었다.

선발 출전한 김대원은 전반 34분 문전 한복판에서 패스를 건네받자 환상적인 오른발 하프 발리슛으로 선제골이자 결승골을 완성했다. 이 밖에도 측면에서 활발한 움직임과 날카로운 킥을 무기로 맹활약했다.

베스트 팀 역시 강원이다. 강원은 이날 슈팅 12개를 기록하는 등 적극적으로 공격을 펼치면서 깊은 인상을 남겼고, 2대 0 승리를 거두면서 올해 첫 연승과 함께 4위로 올라섰다. 강원은 2회 연속 베스트 팀에 선정됐다.

베스트 매치는 인천과 울산의 맞대결이다. 이날 양 팀은 치열한 공방전을 펼치면서 멋진 승부를 연출했고, 울산이 2대 1로 승리했다. 이날 승리로 다시 분위기를 바꾸는 데 성공한 울산은 2위 자리를 지켰다.

베스트11에는 MVP에 선정된 김대원을 비롯하여 고영준과 이기혁(이상 강원), 김동준, 김륜성, 장민규(이상 제주 유나이티드), 말컹, 이규성(이상 울산), 야잔, 클리말라(이상 FC서울), 갈레고(부천FC)가 이름을 올렸다.

한편 베스트11과 MVP는 프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 경기에 배정된 TSG 위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다.

이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG 위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 비프로 평점을 종합해 해당 라운드의 베스트11을 최종 결정하게 된다. MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.