결국 'HERE WE GO' 떴다…캐릭 경질한 맨유, 후임으로 포체티노 선임 확정 수순→"2029년 6월까지 계약"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 마이클 캐릭(45)을 경질한 맨체스터 유나이티드가 차기 사령탑으로 마우리시오 포체티노(54) 미국 국가대표팀 감독을 선임한다.

유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자는 13일(이하 한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "맨유가 새로운 사령탑으로 포체티노를 선임한다"며 "그가 모든 조건에 합의함에 따라 미국축구연맹(USSF)의 승인이 내려졌다"고 밝혔다.

앞서 맨유는 12일 공식 홈페이지에 "캐릭이 1군 사령탑에서 물러났다"며 "그는 1월 맨유에 복귀해 지난 시즌 17경기 중 12경기에서 승리하며 팀의 프리미어리그(PL) 3위를 이끌었고, 같은 기간 가장 많은 승점을 쌓았다. 다만 구단은 실망스러운 올 시즌 출발 후 목표를 달성하기 위해서는 변화가 필요하다는 결론에 이르렀다"고 전했다.

그러면서 "캐릭은 영원한 맨유 레전드이며 앞으로도 그럴 것이다. 현역 시절에도 그랬듯 그는 팀에 몸담는 동안 최고 수준의 헌신과 프로 정신을 보여 줬다. 지난 시즌 캐릭의 지도력과 성과는 언제나 깊이 기억될 것이다. 구단은 가능한 한 빠른 시일 내에 후임자를 선임할 방침"이라고 덧붙였다.

맨유는 9일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 치러진 애스턴 빌라와 2026/27 PL 10라운드 홈 경기에서 4-4 무승부를 거뒀다. 이로써 맨유는 18위(1승 5무 4패·승점 8)를 마크하며 강등권 탈출에 실패했다.

이후 캐릭의 입지가 급격히 흔들렸다. 영국 매체 'BBC'는 10일 "캐릭의 거취는 11일 모나코에서 진행되는 회의를 통해 결정될 예정"이라며 "맨유의 오마르 베라다 최고 경영자(CEO)와 제이슨 윌콕스 테크니컬 디렉터는 구단주인 짐 래트클리프와 글레이저 가문에 그의 경질을 권고할 것으로 보인다"고 보도했다.

애초 맨유는 지난달 25일 올드 트래퍼드에서 열린 본머스와 2026/27 PL 8라운드 홈 경기(0-3 패) 패배 후 캐릭을 경질할 계획이었지만, 운영진이 후임 인선에 만장일치로 합의하지 못하면서 결국 유임을 결정했다. 그러나 이후 3경기에서 1승 1무 1패를 기록하며 반등에 실패하자 경질을 결단한 것으로 풀이된다.

차기 사령탑으로는 포체티노가 확정적인 분위기다. 글로벌 매체 '디 애슬레틱'의 13일 보도에 따르면 맨유와 그는 오는 2029년 여름까지 계약을 체결했다. 구단은 USSF에 1,000만 달러(약 133억 원)에 달하는 보상금을 지급할 예정인 것으로 알려졌다.