결국 英 BBC '비피셜' 떴다…"맨체스터 유나이티드, 마이클 캐릭 감독 경질 유력"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 맨체스터 유나이티드가 마이클 캐릭(45) 감독을 경질할 것으로 보인다.

영국 매체 'BBC'는 10일(이하 한국시간) "캐릭의 거취는 11일 모나코에서 진행되는 회의를 통해 결정될 예정"이라며 "맨유의 오마르 베라다 최고 경영자(CEO)와 제이슨 윌콕스 테크니컬 디렉터는 구단주인 짐 래트클리프와 글레이저 가문에 그의 경질을 권고할 것이 유력하다"고 보도했다.

앞서 맨유는 9일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 애스턴 빌라와 2026/27 프리미어리그(PL) 10라운드 홈 경기에서 4-4 무승부를 거뒀다. 2-4로 뒤지던 경기를 따라잡았다는 점은 고무적이었지만 최근의 부진한 흐름을 끊어 냈다고 보기에는 무리가 따른다.

결국 맨유 운영진이 칼을 빼들었다. 매체에 따르면 구단은 마우리시오 포체티노 미국 국가대표팀 감독, 안토니오 콘테 전 SSC 나폴리 감독, 에디 하우 전 뉴캐슬 유나이티드 감독, 율리안 나겔스만 전 독일 감독 등을 차기 사령탑 물망에 올려 뒀다. 특히 포체티노와 콘테는 맨유 부임에 열려 있는 입장인 것으로 알려졌다.

애초 맨유는 지난달 25일 올드 트래퍼드에서 치러진 본머스와 2026/27 PL 8라운드 홈 경기(0-3 패) 패배 후 캐릭을 경질할 계획이었지만, 운영진이 후임 인선에 만장일치로 합의하지 못하면서 결국 유임을 결정했다.

다음 경기 LIV 프리미어리그 11:30 MUN

당시 맨유는 차기 사령탑 후보군에 확신을 갖지 못한 것으로 전해졌다. 콘테에게는 접촉하지 않았고, 하우는 뉴캐슬과 계약을 조기 해지한 터라 선임 시 구단에 보상금을 지불해야 하는 상황이다. 나겔스만은 크리스토퍼 비벨 맨유 글로벌 인재 디렉터와 교감을 나눴지만 끝내 제안을 거절했다는 후문이다.

맨유는 올 시즌 개막 후 15경기에서 3승 5무 7패를 기록하며 부진의 늪에서 헤어나오지 못하고 있다. 특히 PL에서는 18위(1승 5무 4패·승점 8)까지 추락하며 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 강등을 걱정해야 하는 처지가 됐다. 다만 캐릭은 빌라전 이후 영국 매체 '스카이스포츠'와 인터뷰를 통해 반등을 기대해 볼 만한 긍정적인 요소가 충분하다고 밝혔다.

캐릭은 "실점은 경기 흐름을 바꾸기 마련이고 이는 우리가 급히 개선해야 할 문제이지만 긍정적인 요소는 충분하다. 지금은 스스로 경기를 너무 어렵게 만들고 있을 뿐"이라며 "승리가 부족한 것은 사실이지만 지금까지 해 온 바를 이어가며 실수를 줄인다면 이길 수 있다"고 전했다. 자진 사임 의향을 묻는 질문에는 "그런 일은 없을 것"이라며 선을 그었다.